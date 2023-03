Publié par ALEXIS le 31 mars 2023 à 12:19

Arrivé à l’ ASSE en janvier sous la forme d’un prêt, un défenseur se trouve courtisé. Une mauvaise nouvelle pour Saint-Etienne qui souhaite le conserver.

Faisant partie des bonnes pioches de l’ ASSE cet hiver, Niels Nkounkou a attiré l’attention des recruteurs grâce à ses prestations remarquables en Ligue 2. Prêté à l’AS Saint-Etienne par Everton en janvier dernier, le défenseur s’est rapidement imposé sous le maillot des Verts. Dans son nouveau rôle de piston gauche, il est particulièrement décisif.

Niels Nkounkou a inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives en 10 matches disputés en Ligue 2. Fort de ces performances, il est l’une des priorités de la direction stéphanoise cet été. Laurent Batlles a validé ce choix pour la saison prochaine. « Il y a des choses que les autres n’ont pas, notamment offensivement. Il a des courses, il a de la vitesse, la capacité d’éliminer. Dans l’apport offensif, il est très intéressant dans ce qu’il fait. »

ASSE Mercato : Niels Nkounkou a des sollicitations, Saint-Etienne menacée

L’ ASSE a déjà fait part de son envie de conserver le joueur formé à l'OM. Selon les informations de But Football Club, l’option assortie à son prêt est de 2 millions d’euros. Sauf que le joueur de 22 ans pourrait avoir des ambitions élevées et rejoindre un club de l’élite. De plus, la concurrence se met en place pour contrarier le plan de Saint-Etienne lors du prochain mercato.

Si l’on en croit la source, Niels Nkounkou est sollicité. Ses récentes performances suscitent l’intérêt de nombreux courtisans. Ce qui est loin d'être une bonne nouvelle pour l’ ASSE. En effet, le club ligérien ne retrouvera pas la Ligue 1 cette saison et ne pourra pas défier la concurrence vu son maigre budget en Ligue 2.