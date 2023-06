Laissé libre par l'OL au terme de son contrat, Moussa Dembélé pourrait rebondir rapidemment en Premier League où il aurait une touche.

Mercato OL : Moussa Dembélé s'en va, Everton prêt à l'enrôler

En fin de contrat, Moussa Dembélé quitte l'OL librement. Dans un communiqué publié ce mercredi, le club rhodanien a officialisé le départ de l'avant-centre. « Son contrat le liant à l’Olympique Lyonnais arrivant à son terme, Moussa Dembélé quitte le Rhône cet été […]. Merci Moussa, et bonne continuation », a informé l’Olympique Lyonnais.

Libre de tout engagement et très copnvoité depuis l'été 2022, l’attaquant aurait déja une porte de sortie en Premier League. Selon les informations de Liverpool Echo, Everton veut le recruter pour renforcer son attaque après avoir frôlé la relégation en Championship cette saison. À la suite du départ de Richarlison à Tottenham, les Toffees ont recruté Neal Maupay fin août 2022, mais l’intégration du Français à Liverpool a été compliquée.

Le club a dû batailler pour se maintenir en Premier League de justesse. Pour revenir au natif de Pontoise (Val-d'Oise), les Blues avaient tenté de le recruter lors du dernier mercato hivernal. Ce n'est d'ailleurs pas le premier club anglais intéressé par son profil. Arsenal, Chelsea, Manchester United ou encore West Ham ont pensé à lui un temps pour se renforcer en pointe de l'attaque.

Moussa Dembélé pourrait apporter son expérience aux Toffees

En plus d’être libre et de pouvoir signer sans indemnité de transfert, Moussa Dembélé pourrait donc apporter son expérience à l'équipe de Sean Dyche à Everton. Ayant évolué au Celtic FC en Ecosse (2016-2018), puis à l'OL (2018-2023) et prêté à l’Atlético Madrid (entre janvier et mai 2021), il compte 48 matches en coupe d’Europe (Ligue des champions et Ligue Europa d’Europe) et 172 matches avec l'OL, dont 129 en Ligue 1.

De plus, l’avant-centre franco-malien ne serait pas étranger outre-Manche, lui qui a fait ses débuts professionnels à Fulham FC en Premier League, puis en Championship entre 2013 et 2016, à l'issue de sa formation au sein du club londonien.