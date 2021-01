Manchester United : Solskjaer profite mais craint Liverpool

Publié le 13 janvier 2021 à 13:00

Leader de Premier League après 17 journées suite à leur victoire face à Burnley, Manchester United rend fier son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. A l'orée de la rencontre face à Liverpool, deuxième, le coach norvégien compte bien se préparer pour cette échéance cruciale et déterminante pour le reste de la saison.

OGS savoure et salue la performance du sauveur Pogba

Sir Alex Ferguson doit être comblé. A l'issue d'une rencontre qui avait tout du match piège, les Red Devils ont su s'imposer à Burnley sur la plus petite des marges (0-1). Que ce fut compliqué pour les pensionnaires d'Old Trafford ! Frustré pendant plus d'une heure face à la valeureuse équipe de Sean Dyche, les Mancuniens s'en sont remis à une reprise de volée lointaine de Paul Pogba pour s'emparer de la victoire.

Un succès qui permet à United de s'asseoir sur le trône de leader en Angleterre, pour le plus grand bonheur de Solskjaer qui n'a pas manqué de gratifier son milieu français de nombreux compliments : "Nous nous améliorons de plus en plus (...) Les frustrations étaient là pour tout le monde à voir et cela a affecté nos performances, je ne peux pas laisser cela arriver. La performance de Paul ? Lui et Nemanja Matic ont joué au milieu de terrain comme des joueurs qui se connaissent (...) Nous avons choisi Nemanja et Paul et nous avons très bien joué ensemble. Les deux ont fait la différence. La physicalité, l'expérience, le savoir-faire et la qualité... Je suis dans une position chanceuse, beaucoup de bons milieux de terrain parmi lesquels choisir."

Le match face à Liverpool sera crucial pour Manchester United

Pour conforter sa place tout en haut de la Premier League, Manchester sera confronté à un gros morceau d'entrée de jeu. En effet, les joueurs mancuniens se déplacent ce dimanche à Anfield pour y défier Liverpool, deuxième au classement. Face aux éternels rivaux, OGS compte bien se préparer et vraiment jauger les chances de son équipe d'aller au bout cette saison :"Nous avons hâte d'y être, nous aimons être là où nous en sommes. Nous sommes là où nous sommes, y aller en sachant que nous jouons la meilleure équipe du pays, championne de droit, nous attendons avec impatience et c'est un excellent test pour savoir où nous en sommes face à une bonne équipe." En attendant, tout fan de foot a également hâte d'être à dimanche, pour voir une première tendance, ou non, se dessiner pour le titre en Premier League.













Par Chemssdine