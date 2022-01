PSG Mercato : Une excellente nouvelle tombe dans le dossier Pogba

Publié par Thomas G. le 14 janvier 2022 à 13:01

Selon un ancien joueur de Manchester United, le PSG peut se frotter les mains concernant l'arrivée d'un international français en fin de contrat.

PSG Mercato : Evra évoque la situation de son ami Pogba

À l’occasion de la sortie de son premier livre « I love this game » l’ancien défenseur international Patrice Evra a évoqué la situation contractuelle de Paul Pogba, évoluant à Manchester United, dans le journal L'Équipe. Selon Patrice Evra, qui a joué 8 ans à Manchester United, le milieu français de 28 ans ne va pas prolonger avec les Mancuniens. Selon l’ancien latéral gauche , Pogba souffre d’un manque de reconnaissance en Angleterre et serait touché par les nombreuses critiques à son égard.

Evra ajoute même que les retours en France de Pogba sont pour lui des bouffées d’air frais. Quoi de mieux pour la carrière de Pogba que de s’installer définitivement en France, et plus précisément à Paris. Le natif de Lagny-sur-Marne est courtisé depuis des mois par le Paris Saint-Germain qui souhaite l’associer à Marco Verratti et l’ajouter à son équipe de Galactiques. Nasser Al-Khelaifi gère personnellement le dossier Pogba. Attirer une star de l’équipe de France en plus de Kylian Mbappé a toujours été un rêve pour les dirigeants parisiens.

Le PSG, la destination la plus chaude pour Pogba

L’intérêt du PSG est réciproque. Pogba veut rejoindre le club de la capitale. L’ancien joueur de la Juventus veut découvrir la Ligue 1 et le championnat français. De plus, il a pour ambition de remporter sa première Ligue des champions avec un club français, en l’occurrence le Paris Saint- Germain.

Pogba pourrait arriver cet été gratuit au PSG. Du côté de la Porte de Saint-Cloud, un contrat de cinq ans attend le joueur formé au Havre. L’information sortie par Patrice Evra devrait ravir les supporters parisiens, lui qui les avait froissés en 2019 sur les réseaux sociaux. À l’heure actuelle, le PSG est le seul club capable de répondre aux attentes de Paul Pogba. Les Parisiens peuvent être sereins, le dossier Pogba est en bonne voie.