Mercato : La foudre PSG sur le point de frapper Marcus Rashford !

Publié par Gary SLM le 15 décembre 2022 à 02:55

Réputé pour réaliser des coups mercato les plus incroyables, le PSG vient de diriger ses radars vers Marcus Rashford, le buteur de Manchester United.

Marcus Rashford (25 ans), bientôt en fin de contrat avec Manchester United, vient de se découvrir un nouvel admirateur. Le joueur international anglais des Red Devils plait au PSG qui a commencé à lancer les grandes manœuvres pour le recruter. Le natif de Wythenshawe (Angleterre) sera un joueur libre dès juin prochain. Du côté de Man United, la direction s’active pour renouveler son contrat qui contient une option de la décision unilatérale du club pour le retenir.

Mercato : Marcus Rashford vers le PSG

Seulement, si le club anglais venait à activer cette clause présente dans le contrat du joueur, il n’aurait pas définitivement réglé la question de son avenir souhaité plus long sous le maillot mancunien. Forcer Marcus Rashford à rester dans ce club contre sa volonté est un risque énorme de le voir quitter le club gratuitement dans quelques mois sans encaisser d'indemnité de transfert.

Le PSG, qui a parfaitement compris la situation, joue les troubles-fête. Le Paris Saint-Germain a fait communiquer ses intentions au footballeur qui devrait gagner un mirifique salaire salaire. La foudre du foot français est donc sur le point de s’abattre sur le club de Premier League, qui malgré ses reins financiers très solides devrait être éprouvé par cette adversité.

Outre le PSG, le Bayern Munich et le FC Barcelone sont également intéressés par le joueur. On sait d’office que le Barça n’est pas de taille sur le plan financier. La partie risque d’être en revanche plus mouvementée face au Bayern qui ne devrait pas non plus pouvoir impressionner Paris sur ce dossier Marcus Rashford