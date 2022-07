Man United Mercato : Une star débarque à Old Trafford !

Publié par Nicolas le 15 juillet 2022 à 17:14

Man United Mercato : Après quelques semaines de négociations, les Red Devils finalisent l'arrivée d'un milieu de terrain d'exception.

Man UnitedMercato : Christian Eriksen signe chez les Red Devils

C'était dans l'air du temps et c'est maintenant officiel ! Christian Eriksen a signé un contrat de 3 ans avec Manchester United. Il arrive libre de tout contrat après la fin de son aventure de 6 mois à Brentford. Les Diables Rouges l'ont annoncé sur leur site officiel.

Le joueur de 30 ans a donné ses premières impressions sur le site du club : « Manchester United est un club spécial, et je suis impatient de commencer. J'ai eu le privilège de jouer à Old Trafford de nombreuses fois, mais le faire sous le maillot rouge de United sera une sensation extraordinaire ». En effet, le meneur de jeu était venu à plusieurs reprises affronter Manchester United à Old Trafford avec Tottenham mais il aura maintenant le privilège de fouler la pelouse mythique d'Old Trafford en étant à domicile. Eriksen a ensuite exprimé son enthousiasme à l'idée de collaborer avec son futur entraîneur Erik ten Hag : « J'ai vu le travail d'Erik à l'Ajax et je connais le niveau de détail et de préparation que lui et son équipe mettent en œuvre chaque jour. Il est clair que c'est un entraîneur fantastique. Après avoir parlé avec lui et en avoir appris davantage sur sa vision et la façon dont il veut que l'équipe joue, je suis encore plus enthousiaste pour l'avenir. J'ai toujours de grandes ambitions dans le jeu, il y a beaucoup de choses que je sais que je peux réaliser, et c'est l'endroit parfait pour continuer mon voyage ».

Man United Mercato : Manchester fait une superbe affaire avec Eriksen

Victime d'un malaise cardique lors de l'Euro 2020, le joueur danois avait dû quitter l'Inter Milan à l'automne dernier car il lui était interdit de jouer avec le défibrillateur avec lequel il vit désormais. Selon la législation italienne, jouer avec un défibrillateur est incompatible avec la pratique du football et du sport de haut niveau en général. Eriksen a ensuite pu rejouer au football en Premier League, sous les couleurs de Brentford, qui lui avait fait signer un contrat de 6 mois en janvier dernier. Avec 11 matchs et 1 but au compteur et une grande influence sur le jeu de son équipe, le milieu de terrain international danois a montré qu'il avait retrouvé un niveau de jeu intéressant. Il sera sans aucun doute un renfort de poids dans l'entre-jeu mancunien qui vient de perdre Paul Pogba, parti à la Juventus Turin.