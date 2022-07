Man United Mercato : Une piste XXL pour le milieu de Manchester !

Publié par Nicolas le 29 juillet 2022 à 18:06

Man United Mercato : Suite à l'échec Frenkie de Jong, Manchester a activé son plan B pour renforcer son milieu de terrain.

Man United Mercato : La piste Milinkovic-Savic activée par Manchester

On a longtemps cru que Frenkie de Jong allait débarquer à Old Trafford mais il n'en a rien été. Le Barça et Man United s'étaient mis d'accord sur une indemnité de transfert de 85 millions d'euros mais le joueur a refusé de rallier Old Trafford, voulant jouer la Ligue des Champions avec le Barça. Joan Laporta a d'ailleurs confirmé la nuit dernière que le milieu néerlandais resterait chez les Blaugranas cette saison. Les Red Devils ont donc dû se résoudre à activer une autre piste pour renforcer leur milieu de terrain. Selon le Daily Mail, le plan B se nomme Sergej Milinkovic-Savic, joueur de la Lazio Rome.

Le Serbe est légèrement plus offensif que le Néerlandais mais est capable de réguler le milieu de terrain et possède des qualités assez similaires. S'ils parvenaient à s'offrir le milieu serbe, les dirigeants de Manchester United frapperaient un grand coup après la signature de Christian Eriksen mi-juillet, ce qui rendrait l'entrejeu mancunien extrêment technique, à l'image du type de jeu prôné par l'entraîneur du club, Erik ten Hag.

Man United Mercato : Manchester s'attend à des négociations difficiles et à de la concurrence

À l'image des années précédentes, le dossier ne sera pas simple à boucler durant ce mercato estival. Sergej Milinkovic-Savic est régulièrement associé aux rumeurs de transfert depuis quelques saisons déjà mais il est toujours resté fidèle au club de la Ville Éternelle. Il a déjà été lié au club mancunien à plusieurs reprises mais le prix de 100 millions d'euros demandé par le président romain Claudio Lotito a refroidi bon nombre de prétendants de l'international serbe. Les récentes crises sanitaires et économiques étant passées par là, les prix sur le marché des transferts ont été revus à la baisse. Cependant, le prix attendu pour la vente de Milinkovic-Savic, environ 70 millions d'euros, reste élevé, et il faudra convaincre les dirigeants capitolini de céder leur joyau.

En sachant que cette somme est bien inférieure à celle que Man United était prêt à investir pour recruter Frenkie de Jong, le montant du transfert ne devrait pas poser de souci. Les dirigeants de Manchester United entendent tout de même procéder par étape et ne pas se précipiter dans ce dossier. Ils comptent proposer environ 50 millions d'euros sur la table, afin de prendre la température des négociations avec leurs homologues romains. Nul doute qu'il en faudra bien plus pour faire plier ces derniers. Selon le quotidien italien Il Messaggero, la Juventus est revenu aux renseignements suite à la blessure de Paul Pogba et pourrait bientôt faire une offre à la Lazio.