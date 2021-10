PSG Mercato : Pogba sur le départ à United, un coup à jouer !

Publié par Timothy le 28 octobre 2021 à 11:14

Ces dernières semaines, l'heure était à la prolongation de contrat de Paul Pogba à Man United. Désormais, l'étau se resserre sur l'avenir de la Pioche chez les Red Devils. Et le club anglais en a bien conscience.

Si au départ, une prolongation de Pogba à Man United était plus qu'envisagée, aujourd'hui, sa situation s'avère plus compliquée que prévue. Si l'on en croit la chaîne de télévision américaine ESPN, Manchester se serait mis en tête que l'international français ne signerait pas un nouveau bail. Le club anglais opterait même pour le laisser partir gratuitement d'ici la fin de la saison et de son contrat.

Pogba sur le départ, le PSG sur les tablettes

Paul Pogba est donc plus que jamais sur le départ. Ces derniers temps, il a même perdu sa place de titulaire aux yeux d’Ole Gunnar Solskjaer. Entré en jeu à la mi-temps lors de la lourde défaite contre Liverpool (0-5), le milieu de 28 ans a été expulsé dès la 60e minute, de quoi faire rager les supporters et le staff. Il manquera ainsi les trois prochaines rencontres de Premier League, contre Tottenham, Manchester City et Watford.

Si de son côté, son agent, Mino Raiola, assure dans Times "en ce moment, tout est calme. Il n’y a pas de mise à jour" sur la prolongation de son contrat, ESPN indique que la direction de Manchester United n'envisagerait pas de récupérer plusieurs millions d'euros lors du prochain mercato hivernal, en janvier. Primo, le club anglais souhaite conserver son joyau lors de la deuxième partie de saison, plutôt que de le brader en cours de saison. Deuxio, les clubs à ses trousses, à savoir le Real Madrid, le PSG et la Juventus Turin, savent pertinemment qu'ils pourront attirer Paul Pogba quelques mois plus tard sans indemnité de transfert.