OL Mercato : C'est OK pour Dembélé à l'Atlético de Madrid

Publié le 13 janvier 2021 à 17:00

Ce n’est plus que question d’heures pour voir Moussa Dembélé sous le maillot de l’Atlético Madrid. Arrivé en Espagne mardi, il a passé la visite médicale sans souci, ce mercredi, selon les échos en provenance de Madrid. Il ne reste donc plus que la signature officielle du nouveau contrat de l’attaquant de l’OL.

La signature de Moussa Dembélé imminente à l'Atlético

Moussa Dembélé (24 ans) va être transféré à l’Atlético Madrid, sous peu, officiellement. D’après les médias espagnols, sa visite médicale a été concluante et il va signer dans les prochaines heures avec les Colchoneros. Son contrat serait sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. L’avant centre de l’Olympique Lyonnais va ainsi prendre la place de Diego Costa parti libre après avoir résilié son contrat qui courait jusqu’en juin 2021. Selon les sources madrilènes, Moussa Dembélé devrait porter le maillot floqué du numéro 19 sous les ordres de l'entraîneur argentin Diego Simeone (50 ans).

Un 4e championnat pour l'attaquant de l'OL

Après savoir évolué en Angleterre (Fulham FC), en Écosse (Celtic FC) et évidemment en France à l'OL, le buteur formé au PSG va découvrir la Liga lors de la seconde moitié de la saison. Il va intégrer une équipe qui domine actuellement le championnat. En effet, l’Atlético Madrid est leader du championnat espagnol, avec 4 points d’avance sur le Real Madrid et 7 sur le FC Barcelone. De plus, les Colchoneros ont 2 matchs en moins que les Merengues et les Blaugrana. Il faut dire que Moussa Dembélé débarque en Espagne, pas du tout affuté. À Lyon, il a marqué un seul but en 16 matchs joués en Ligue 1, avant sa fracture au bras. Il a pourtant été titulaire 10 fois.













Par ALEXIS