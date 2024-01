Susceptible de quitter la Juventus Turin lors de ce mercato hivernal, Moise Kean, annoncé dans les plans du Stade Rennais, a fait son choix pour son prochain club.

Mercato Stade Rennais : La Juve confirme le départ de Moise Kean

En manque de temps de jeu au sein de l’équipe de la Juventus Turin, Moise Kean pourrait changer d’air lors de ce mercato hivernal. Après 12 matches de Serie A sans jamais trouver le chemin des filets, l’attaquant de 23 ans a besoin de se relancer en vue de l’Euro 2024 avec l’Italie. Au micro de Sky Sport, Cristiano Giuntoli, le directeur sportif de la Vieille Dame, a confirmé un possible départ de l’ancien buteur du Paris Saint-Germain d’ici le 31 janvier prochain. « Kean a de nombreuses demandes. Nous évaluons avec son agent ce qu’il y a de mieux pour lui et pour nous. S’il partait, notre mercato s’arrêterait là », a déclaré le dirigeant italien, ouvrant ainsi la porte au Stade Rennais pour un éventuel renfort de Moise Kean. Toutefois, le SRFC accuserait un retard considérable dans ce dossier.

Moise Kean à un pas de l’Atlético Madrid

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2025, Moise Kean s’apprête à quitter une nouvelle fois les rangs de son club formateur, la Juventus Turin. Annoncé dans le collimateur du Stade Rennais, Monza ou encore la Fiorentina, l’international italien aurait décidé de ne plus envisager d’approches d’autres clubs, « car il souhaite rejoindre l'Atlético Madrid », rapporte le journaliste Fabrizio Romano, qui ajoute que « Kean, en attente du feu vert de l'Atléti après un accord verbal sur un prêt de six mois de la Juventus. » En Espagne, le média Relevo assure que l’entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, fait du natif de Vercelli une priorité pour compenser le possible départ d’Angel Correa. Sauf surprise, le SRFC ne devrait donc pas accueillir Moise Kean cet hiver.