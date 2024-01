En souffrance sous les ordres de Luis Enrique, Gonçalo Ramos pourrait quitter le PSG cet hiver. Diego Simeone serait notamment prêt à le relancer à l’Atlético Madrid.

Mercato PSG : Gonçalo Ramos déjà indésirable au Paris SG ?

Recruté contre un gros chèque de 80 millions d’euros l’été passé, Gonçalo Ramos ne parvient pas à s’imposer au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain. Malgré un long contrat courant jusqu’en juin 2028, l’ancien avant-centre du Benfica Lisbonne pourrait ne pas faire de vieux os sous le maillot rouge et bleu. D’après les informations du journal L’Equipe, le club de la capitale française pourrait tenter de vendre le joueur de 22 ans ou de le prêter cet hiver si une offre conséquente arrivait.

Le quotidien sportif explique que Luis Enrique ne considère pas l’international portugais comme capable d’incarner le numéro 9 qu’il envisage, sur les matches de haut niveau. Ses entraînements, entrés en jeu, et titularisations ne sont pas jugés à la hauteur par l’entraîneur espagnol qui, en conséquence, ne lui accorde que très peu de temps de jeu depuis plusieurs semaines. Et cela tombe bien puisque Diego Simeone serait intéressé par le renfort de Gonçalo Ramos du côté de l’Atlético Madrid.

Gonçalo Ramos en route pour la Liga ?

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le média El Gol Digital, sur demande leur entraîneur, les dirigeants de l’Atlético Madrid suivraient avec attention la situation de Gonçalo Ramos. La source espagnole assure que Diego Simeone est un grand fan du jeune portugais, qu’il avait déjà tenté d’attirer à Madrid lorsqu’il évoluait encore au Benfica. Désireux de retrouver du temps de jeu et du plaisir sur le terrain, le compatriote de Cristiano Ronaldo ne serait pas forcément opposé à l’idée de changer d’air dans cette seconde partie de saison pour préparer au mieux l'Euro 2024. Les Colchoneros penseraient notamment à un prêt de six mois assorti d’une option d’achat pour Ramos, qui a inscrit son quatrième but sous le maillot du PSG ce samedi soir face à l’US Orléans, en seizième de finale de la Coupe de France.