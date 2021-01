OL Mercato : Islam Slimani justifie sa signature à Lyon

Publié le 14 janvier 2021 à 07:30

Dans les tuyaux depuis quelques mois, le transfert d’ Islam Slimani à Lyon a été officialisé mercredi. L’attaquant algérien a expliqué pourquoi il a décidé de rejoindre l’OL alors qu’il était également sur les tablettes de Saint-Étienne.

Islam Slimani remplaçant de Moussa Dembélé

Comme attendu, Moussa Dembélé ne va pas terminer la saison sous le maillot lyonnais. L’avant-centre de 24 ans a été prêté à l’Atlético Madrid avec option d’achat. Selon le communiqué publié par l’Olympique lyonnais, cette option s’élève à 33,5 millions d’euros. Pour compenser le départ de son numéro 9, l’OL a misé sur Islam Slimani. L’attaquant algérien s’est engagé pour 18 mois avec le club rhodanien, soit jusqu’en juin 2022. Il arrive en tant que joueur libre de Leicester City. Le champion d’Afrique 2019 n’entrait pas dans les plans de Brendan Rodgers chez les Foxes. Il n’avait disputé qu’une rencontre (19 minutes) depuis le début de la saison. Le club anglais a décidé de le libérer de ses six derniers mois de contrat.

Pourquoi Slimani a choisi Lyon ?

Durant sa présentation, Islam Slimani a expliqué pourquoi son choix s’est porté sur l’Olympique lyonnais. « Comme je le disais au président, quand j’étais petit je venais souvent à Givors [commune de la métropole lyonnaise]. Et c’est un club qui me restait dans la tête. C’est un grand club, parmi les meilleurs en Europe », a confié l’avant-centre de 32 ans. Après ses mois de galère à Leicester City, l’Algérien est prêt à se donner à fond à Lyon. Il estime néanmoins qu’il lui faudra un peu de temps pour retrouver du rythme. « Je peux amener de l’expérience, de la combativité […] Tout le monde connaît mes qualités et sait ce que je peux apporter à l’Olympique Lyonnais […] J’ai fait beaucoup de sacrifices pour compenser le manque de rythme. Avec un peu de travail en plus, je serai prêt dans une semaine ou deux », a déclaré le néo-Lyonnais.













Par Ange A.