OL Mercato : Un couac signalé dans le dossier Slimani ?

Comme l’a indiqué Juninho, les discussions se poursuivent entre l’Olympique lyonnais et Islam Slimani. Les deux parties peinent pour le moment à s’accorder sur un point.

Islam Slimani espéré par Juninho

L’Olympique lyonnais devrait perdre un attaquant en janvier. Moussa Dembélé est plus proche d’un départ que n’importe lequel de ses coéquipiers. Comme l’a confirmé Juninho après le match nul contre le Stade rennais (2-2), le numéro 9 lyonnais est proche de rejoindre l’Atlético Madrid. Le directeur sportif de l’OL a même indiqué que le joueur serait déjà tombé d’accord avec la formation espagnole. En cas de départ de Dembélé cet hiver, le dirigeant rhodanien lui a déjà trouvé un successeur en la personne d’Islam Slimani. Le Brésilien a assuré que l’intérêt du joueur pour Lyon était réciproque. « Il a envie de jouer avec nous, de porter ce maillot mais il n’y a rien de fait », a assuré Juninho au micro de Téléfoot.

Un obstacle pour la venue de l’Algérien à Lyon ?

Mais comme le souligne Foot Mercato, l’OL et Islam Slimani doivent encore s’accorder sur un point. Le média en ligne indique que Lyon proposerait un contrat de six mois à l’Algérien. Une année supplémentaire sera offerte au buteur au cas où l’Atlético Madrid lève l’option d’achat de Moussa Dembélé. De son côté, le joueur encore sous contrat avec Leicester City voudrait directement signer pour 18 mois avec le club rhodanien. Les négociations entre les deux parties se poursuivent. Reste plus qu’à savoir sous quelle forme Slimani va rejoindre la capitale des Gaules.













