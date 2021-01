OM Mercato : Un jeune marseillais devrait quitter le navire

Publié le 14 janvier 2021 à 13:00

Défait en finale du Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain, l'OM devra vite repartir de l'avant en ce mois de janvier. En effet, de grandes échéances arrivent ce mois-ci, entre la Ligue 1, dans laquelle les Phocéens peuvent encore jouer le titre, et le mercato hivernal qui s'annonce très agité à Marseille. Justement, le départ d'un jeune se profile du côté de la Canebière.

Rocchia n'avait pas d'avenir à l'OM

Hyperactif cet hiver, l'Olympique de Marseille risque de l'être encore jusqu'au 1er février prochain, date de fermeture du mercato hivernal. Ayant trois grands dossiers à gérer cet hiver, le club marseillais n'en a résolu qu'un. Avec l'arrivée de Pol Lirola, le dossier du latéral droit tant attendu est réglé. Il ne reste plus au board marseillais mené par Pablo Longoria de trouver chaussure à leur pied sur le dossier épineux du grand attaquant et de vendre les indésirables du club. Parmi cette liste de blacklistés figurent de nombreux joueurs dont le jeune Christopher Rocchia.

Déja sommé à quitter le club cet été, le natif de Marseille l'a encore été il y'a trois semaines lors d'une conférence de presse de son coach, André Villas-Boas : "Pour le latéral, je ne sais pas si vous savez, mais Rocchia a été opéré. On a trouvé la cause musculaire de toutes ses blessures par le passé. On a décidé de l'opérer. Il sera prêt en janvier, et on va chercher pour lui une option pour une vente. Ça a été plutôt clair avec lui. S'il veut rester ici avec nous, il peut, mais c'est la décision qu'on a prise pour son futur. "

Direction la Ligue 2 pour Rocchia

Voulant se débarrasser de lui comme Florian Chabrolle, parti à Ajaccio il y'a une semaine, l'OM pourrait arriver à ses fins dans les jours à venir. A l'instar de son ancien coéquipier, le latéral gauche devrait rapidement rejoindre l'échelon inférieur car l'EA Guingamp a entamé des discussions avec l'OM selon La Provence. Sous contrat avec le club olympien jusqu'en juin, le défenseur de 22 ans représenterait une parfaite solution de repli au départ de Pedro Rebocho du club breton. Déjà prêté à Sochaux la saison dernière, le pur produit de la formation marseillaise devrait donc retourner en prêt en Ligue 2 dans les jours à venir.













Par Chemssdine