FC Nantes : Le FCN gagne à Ajaccio, Moutoussamy note un signe positif

Publié par JEAN-LUC D le 05 février 2023 à 19:10

La 22e journée de Ligue 1 a été profitable au FC Nantes face à Ajaccio. Le FCN est parvenu à s’imposer (2-0) ce dimanche. Samuel Moutoussamy a livré ses sentiments après le match.

Antoine Kombouaré et ses hommes n'abordaient pas le match à Ajaccio dans les meilleures conditions, eux qui restaient sur un nul à Clermont (0-0) et une défaite à la Beaujoire contre l'Olympique de Marseille (2-0). Mais, sans briller, les Canaris sont parvenus à arracher les trois points de la victoire , grâce à des réalisations d'Evann Guessand (64e) et Ludovic Blas (87e s.p.). Samuel Moutoussamy, passeur décisif sur l'ouverture du score, a livré son sentiment sur cette partie au micro de Prime Vidéo et s'est félicité que son équipe ait repris confiance grâce à ce succès, même laborieux.

FC Nantes : Samuel Moutoussamy salue l’esprit retrouvé du FCN

Le milieu de terrain du FC Nantes Samuel Moutoussamy, passeur décisif sur le premier but de son équipe face à Ajaccio (2-0), était ravi du résultat et du regain de confiance que celui-ci allait donner à son équipe. Car les Canaris n'étaient pas au mieux avant leur déplacement en Corse.

« On avait à cœur de faire un bon résultat. C’était un match difficile, on le savait en venant ici. On est très fier du résultat, même si on aurait pu faire mieux. L’important était de gagner, surtout dans la course au maintien. On se fait un léger matelas donc on est plutôt satisfait aujourd’hui. Le premier but a fait beaucoup au niveau de la confiance, mais on doit jouer comme cela pendant les 90 minutes. On a su mieux jouer après l'ouverture du score, mieux défendre, se soulager dans le jeu, faire des changements d’ailes et se trouver à l’intérieur. C’était important de gagner et on est très content », a déclaré le milieu international congolais de 26 ans.

Avec cette victoire, les hommes d'Antoine Kombouaré se relancent et confirment leur redressement dans cette seconde partie de saison tout en s'offrant une marge de sept longueurs sur la zone de relégation.