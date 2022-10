OM-Ajaccio : Tudor confirme plusieurs absents, la compo !

Publié par Timothée Jean le 07 octobre 2022 à 16:53

L’ OM accueille ce samedi l’AC Ajaccio dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Igor Tudor sera privé de plusieurs cadres pour ce match.

OM : Igor Tudor opère des choix marquants contre Ajaccio

Après sa brillante victoire contre le Sporting (4-1) en Ligue des Champions, l’ OM doit se concentrer sur le championnat ce week-end. 2e au classement Ligue 1, à deux longueurs du Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille tentera de conserver son invincibilité en Ligue 1 cette saison. Le club phocéen accueille ce samedi l’AC Ajaccio avec la ferme intention de remporter les trois points, sous peine de se voir distancer par le rival parisien en tête du classement.

Pour cette rencontre comptant pour la 10e journée de Ligue 1, l’entraîneur Igor Tudor devra opérer plusieurs choix marquants. Confronté à un calendrier dantesque, le technicien marseillais devra ménager ses troupes. D’autant plus que les signes de fatigue commencent à se faire ressentir au sein de son effectif et les blessures se succèdent de plus en plus. Pour ce match contre l'AC Ajaccio, l’ OM se présentera dans son habituel 3-4-3 avec Pau Lopez dans les buts. Il sera protégé en défense par Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Samuel Gigot. Absent lors de la victoire face au Sporting, l’international tricolore s’est remis de sa blessure et devrait donc remplacer Éric Bailly dans l’axe défensif.

Mattéo Guendouzi forfait, Dimitri Payet titulaire

Pour remplacer Jonathan Clauss, blessé, c’est bien Issa Kaboré qui devrait occuper le poste de piston droit. Inamovible dans le couloir gauche de l’ OM depuis l’entame de la saison, Nuno Tavares devra tenir son poste. Dans l’entrejeu, Igor Tudor alignera la paire Valentin Rongier-Pape Gueye, en laissant Mattéo Guendouzi au repos. Le coach de l’OM a expliqué en conférence de presse que le milieu de terrain tricolore s'est blessé lors du choc contre Sporting et devrait manquer plusieurs semaines de compétition.

« Guendouzi n'était pas à l'entrainement, mais ce n'est pas quelque chose de grave, il a juste pris un coup. Comme pour Clauss, on devrait les récupérer pour le match contre le Sporting », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par Le Phocéen.

Il y aura aussi de grands changements en attaque avec le retour attendu de Dimitri Payet. Le Réunionnais n’avait pas été appelé par Igor Tudor pour entrer en cours de jeu face au Sporting. Il devrait donc profiter de sa titularisation contre Ajaccio pour se relancer. Il sera accompagné en attaque par Gerson et Luis Suarez, au détriment d’Alexis Sanchez. L’entraîneur de l’OM entend ménager sa recrue phare en attaque en vue du match retour décisif contre Sporting mercredi prochain.

La compo probable de l'OM contre l'AC Ajaccio :

Gardien : Pau Lopez

Défense : Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi, Samuel Gigot

Milieux de terrain : Issa Kaboré, Valentin Rongier, Pape Gueye, Nuno Tavares

Attaquants : Gerson, Dimitri Payet (c), Luis Suarez