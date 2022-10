OM-Ajaccio : Le groupe de Tudor est tombé ! Gros turn-over en vue

Publié par JEAN-LUC D le 08 octobre 2022 à 12:33

Pour la dixième journée de Ligue 1, l’ OM reçoit l’AC Ajaccio ce samedi à 17 heures. Découvrez les joueurs convoqués par Igor Tudor pour cette rencontre.

Trois absents de poids dans le groupe de Tudor pour OM-Ajaccio

Dauphin du Paris Saint-Germain au classement, l’Olympique de Marseille compte bien garder son rang jusqu’à la fin de la première partie de saison. Quatre jours après une démonstration de force contre le Sporting Portugal en Ligue des Champions (4-1), les Phocéens veulent enchaîner ce samedi au Vélodrome face à l’AC Ajaccio. Pour cette rencontre, Igor Tudor a convoqué un groupe de 20 joueurs. L’entraîneur de l’OM récupère Nuno Tavares. Suspendu lors du déplacement à Angers, l’arrière gauche prêté par Arsenal va pouvoir tenir sa place dans le onze Marseillais cet après-midi au Vélodrome.

Toutefois, le technicien croate va faire sans trois éléments importants de son système de jeu. En effet, le successeur de Jorge Sampaoli sera privé de Sead Kolasinac, Jonathan Clauss et Mattéo Guendouzi, tous trois blessés. Si Kolasinac est forfait pour les deux prochaines semaines, Clauss et Guendouzi pourraient être disponibles en Ligue des Champions face au Sporting mercredi, au Portugal. Des absences qui vont ainsi contraindre Tudor à changer ses plans en alignant en attaque Gerson et Dimitri Payet.

Au milieu de terrain, Pape Gueye devrait également débuter. Pas moins de sept joueurs, qui n'étaient pas sur le terrain au coup d’envoi du match contre le Sporting Portugal, pourraient ainsi débuter le match face au dernier de Ligue 1. Côté corse, Olivier Pantaloni sera privé des attaquants Romain Hamouma et Yoann Touzghar.

Le groupe de l’OM pour la réception d’Ajaccio

Gardiens : Pau Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Balerdi, Bailly, Kaboré, Tavares, Gigot, Mbemba

Milieux de terrain : Rongier, Veretout, Gueye, Gerson,

Attaquants : Sanchez, Suarez, Harit, Ünder, Payet, Dieng.

Les compos probables pour OM-Ajaccio

OM: Lopez – Mbemba, Balerdi, Gigot – Kaboré, Rongier, Gueye, Tavares – Gerson, Sanchez, Payet.

Ajaccio : Leroy – Alphonse, Gonzalez, Vidal, Diallo – Mangani, Marchetti – Bayala, Coutadeur, Nouri – El-Idrissi.