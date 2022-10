Ajaccio-PSG : Christophe Galtier prépare d'importants changements !

Publié par Thomas G. le 20 octobre 2022 à 14:17

À la veille du déplacement du PSG en Corse pour affronter l'AC Ajaccio, Christophe Galtier s’est exprimé en conférence de presse.

Ajaccio-PSG : Christophe Galtier donne des nouvelles de Presnel Kimpembe

Le Paris Saint-Germain se déplace demain sur la pelouse d’Ajaccio pour la 12e journée de Ligue 1. En cas de victoire, le Paris SG pourrait prendre 6 points d’avance en tête du championnat. Interrogé en conférence de presse d’avant match, Christophe Galtier a donné des nouvelles de Presnel Kimpembe. L’entraîneur du PSG a déclaré :

« Presnel Kimpembe s'est entraîné de manière régulière avec nous, mais ne sera pas dans le groupe demain. »

L’international français poursuit sa convalescence, un retour face au Maccabi Haifa est envisagé. De bon augure à un mois jour pour du début de la Coupe du Monde au Qatar. L’entraîneur du PSG a également confirmé que le club de la capitale va de nouveau évoluer dans une défense à 4 ce vendredi.

Ajaccio-PSG : Une carte à jouer pour les jeunes ?

Le match face à Ajaccio arrive avant la réception du Maccabi Haifa en Ligue des Champions et Christophe Galtier pourrait faire tourner son effectif. Danilo Pereira est blessé et Neymar et Sergio Ramos sont quant à eux suspendus pour ce match face à Ajaccio. Christophe Galtier pourrait offrir du temps aux jeunes joueurs parisiens qui ont l’occasion d’apporter du sang neuf dans l’effecitf du Paris SG. Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur du PSG a déclaré :

« Warren (Zaire-Emery) comme Chad (El chadaille Bitshiabu), ces joueurs là dans d'autres clubs on les aurait peut-être vu plus souvent. Ils sont confrontés à une concurrence incroyable mais elle permet à chaque séance d'élever leurs niveaux. »

À l’image des titis parisiens, Hugo Ekitike pourrait également profiter de ce déplacement à Dijon pour avoir une place de titulaire. L’attaquant français est une option pour pallier à l’absence de Neymar et permettre au PSG de jouer avec un pivot.