AC Ajaccio Mercato : Deux nouveaux joueurs débarquent à l'ACA

Publié par Nicolas le 02 juillet 2022 à 01:25

AC Ajaccio Mercato : C'est officiel! Deux nouveaux défenseurs viennent renforcer les rangs de l'ACA, tout juste promu en Ligue 1.

AC Ajaccio Mercato : Mickaël Alphonse a signé à l'ACA pour 2 ans

Le défenseur latéral Mickaël Alphonse a signé un contrat de 2 ans avec l'AC Ajaccio, qui vient de monter en Ligue 1. Il arrive libre de tout contrat, après avoir effectué une pige de 4 mois au Maccabi Haïfa Football Club, où il a été sacré champion d'Israël.

Le latéral expérimenté de 32 ans a exprimé son bonheur de venir dans le club du Sud de la Corse, vice-champion de Ligue 2 la saison passée : « Un vrai plaisir de découvrir cette famille ! Les joueurs ont réalisé une saison exceptionnelle en Ligue 2. Très content de venir dans l’aventure avec ce groupe. J’arrive avec beaucoup d’envie et l’espoir de faire de très belles choses avec l’ACA. Je suis convaincu qu’avec ce groupe on peut faire quelque chose. On va tout faire pour réaliser l’objectif du club, se maintenir et être très fort à domicile ». Le coordinateur sportif de l'ACA Johan Cavalli a vanté les qualités de son nouveau joueur : « Mickaël est latéral droit, c’est un joueur que je suis depuis plusieurs années et nous avions été trop court pour signer en Ligue 2. Il a des qualités athlétiques, il va vite, il va haut, Mickaël est puissant. Dans le duel il est costaud et est à l’aise techniquement. Il a connu la Ligue 1, il a l’expérience de la France et sort d’une très belle aventure en étant champion d’Israël. Mika a joué la saison passée ».

AC Ajaccio Mercato : Clément Vidal renforce les rangs de l'ACA

L'AC Ajaccio est actif depuis le début de ce mercato d'été. En marge de la signature de Mickaël Alphonse, le club corse a enregistré une autre arrivée en la personne de Clément Vidal, défenseur central de 22 ans. Le jeune joueur, qui était en fin de contrat avec Montpellier arrive libre. Vidal arrive en terrain connu puisqu'il avait déjà été prêté par le MHSC à l'ACA la saison dernière. Il a d'ailleurs été l'un des artisans majeurs de la montée du club corse dans l'élite.

Après les signatures de Thomas Mangani, Romain Hamouma et Kevin Spadanuda, l'AC Ajaccio se renforce en défense, et espère officialiser la venue d'autres joueurs dans les prochains jours.