OM Mercato : Longoria à Naples, ça chauffe pour Milik !

Publié le 15 janvier 2021 à 09:15

L'OM fait le forcing pour s'attacher les services d'Arkadiusz Milik au mercato hivernal. Après plusieurs offres déposées, l'Olympique de Marseille aurait fait un grand pas dans la bonne direction, selon la presse italienne, qui révèle que Pablo Longoria devrait rencontrer ses homologues napolitains ce vendredi, afin d'essayer de trouver un accord.

Milik d'accord pour rejoindre l'OM

Après avoir étudié plusieurs pistes au poste d'attaquant, l'OM semble bel et bien avoir jeté son dévolu sur le buteur du Napoli, Arkadiusz Milik. Le joueur a une porte de sortie à Naples, où il n'entre pas dans les plans de Gennarro Gattuso. Milik, 26 ans, qui vient de recevoir un coup de pression de son sélectionneur mettant en balance sa participation à l'Euro 2021 avec la Pologne. L'attaquant doit vite trouver un club et du temps de jeu sous peine de manquer la compétition. Le presse italienne, notamment La Gazzetta dello Sport, affirme que le joueur veut désormais rejoindre l'OM dès cet hiver. Il ne resterait donc plus à l'Olympique de Marseille à trouver un accord financier avec le Napoli, alors que les dernières offres marseillaises se rapprochaient de la vérité.

Pablo Longoria à Naples ?

En effet, selon le spécialiste du mercato, Gianluca Di Marzio, l'OM doit encore augmenter son offre. Le club phocéen a proposé 8 millions d'euros, plus un million de bonus au Napoli. Le club italien en réclame au moins 15, avec une base de 9 à 10 millions et 25% sur la revente du joueur. Mais selon La Gazzetta, les choses ont bougé et en sont maintenant à "un tournant". L'OM aurait proposé 10 millions d'euros, plus cinq de bonus. Pour le média transalpin, le dossier "touche à sa fin" et pour le conclure, le directeur sportif du Napoli, Cristiano Guntoli, devrait rencontrer son homologue marseillais ce vendredi. Pablo Longoria pourrait donc se rendre à Naples dans les heures qui viennent, pour tenter de dernières négociations et convaincre le club de Serie A de lâcher Arkadiusz Milik...













Par Matthieu