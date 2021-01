PSG : Pochettino a apprécié le geste de Neymar contre l'OM

Publié le 16 janvier 2021 à 00:00

Neymar et le PSG ont célébré leur victoire 2 buts à 1 sur l’OM après le match du Trophée des champions. Cette célébration a prouvé une certaine cohésion au sein du club parisien et surtout des joueurs rassemblés autour du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. Une telle cohésion au sein de l'équipe du Paris Saint-Germain était rare du temps de Thomas Tuchel, viré au début du mercato hivernal.

PSG : Pochettino, « ma relation avec Neymar est excellente... »

Le PSG a remporté son 8e Trophée des champions consécutif et le premier avec Mauricio Pochettino, mercredi dernier. Buteur, le Brésilien Neymar ne s’est pas retenu dans sa célébration de ce succès. L'ancien joueur du FC Barcelone s'est défoulé après la remise du trophée. Le joueur recordman des transferts dans le football (222 millions d'euros) et ses coéquipiers ont savouré leur premier titre de cette saison. Bien avant la victoire sur l’OM, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain avait envoyé un message fort à tous, en allant vers son nouveau coach lors de la célébration de son but sur penalty, le deuxième des Parisiens. Un geste (la joie partagée) bien apprécié par le technicien argentin, qui témoigne de la bonne ambiance qui règne au sein du groupe. « Ma relation avec Neymar est excellente et très spontanée. Je suis reconnaissant de ce type de geste », a-t-il souligné en conférence de presse. Après l'OM, le Paris SG se déplace sur le terrain d'Angers SCO, samedi (21h), lors de la 20e journée de Ligue 1.

Pochettino estime qu'un « entraîneur se doit d'être séducteur »

Mauricio Pochettino vient certes d’être nommé entraîneur du PSG (le 2 janvier 2021), mais c’est un ancien de la maison parisienne. Il a porté et défendu le maillot du club de la capitale entre 2001 et 2003. Il est donc de retour dans un club qui l’a marqué selon ses propres termes. Ceci peut expliquer pourquoi il n’a pas mis du temps pour se faire adopter par les supporters. Concernant les joueurs, l’ex-manager de Tottenham a avoué qu’il a sa méthode, afin de les mettre à ses pieds. « Un entraîneur se doit d'être séducteur. Les premiers contacts avec les joueurs sont importants. La première impression que laisse un entraîneur ouvre des portes vers un dialogue plus fluide », avait-il confié à son arrivée au PSG.













Par ALEXIS