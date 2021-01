Stade rennais : Rutter reçoit un conseil pour son avenir

Publié le 16 janvier 2021 à 08:30

Le Stade rennais est sur le point de perdre Georginio Rutter. Le jeune attaquant ne souhaite pas prolonger son contrat qui expire l’été prochain. Alors qu’un départ de son jeune coéquipier se profile, Gerzino Nyamsi lui recommande la patience.

Georginio Rutter vers un départ du Stade rennais

Lancé par Julien Stéphan cette saison, Georginio Rutter ne compte pas faire long feu au Stade rennais. En fin de contrat au SRFC, l’avant-centre de 18 ans ne souhaite pas prolonger son bail avec son club formateur. Le jeune attaquant va donc quitter Rennes d’ici la fin de la saison. Un départ de Rutter en été ne rapportera d’ailleurs rien au club breton. Le joueur quittera la Bretagne en tant qu’agent libre. Également formé au SRFC, Gerzino Nyamsi a été interpellé par Ouest France sur la situation de son jeune coéquipier. S’il se refuse de commenter la décision de ce dernier, le défenseur central estime que le jeune attaquant manque de patience.

Le message de Nyamsi à Rutter

« Je pense que c’est important d’être patient. Après, comme tout joueur, ce n’est pas que ça ne m’atteint pas, c’est juste qu’on patiente. Mais on veut tous jouer rapidement, enchaîner, atteindre les objectifs qu’on s’est fixés dans nos têtes. Je comprends sa situation et moi je continue de bosser pour à terme enchaîner le plus de matches possible », a confié le défenseur du Stade rennais au journal régional. Comme Georgionio Rutter (5 matchs, 60 minutes), Gerzino Nyamsi est l’un des joueurs les moins utilisés par Julien Stéphan. Le défenseur central n’a joué que 6 rencontres (387 minutes) cette saison. Malgré sa situation, le titi breton ne nourrit aucune envie de départ et attend son heure.













Par Ange A.