Stade rennais : Les regrets de Julien Stéphan après Nantes

Publié le 07 janvier 2021 à 03:00

Pour son retour à la compétition, le Stade rennais a été tenu en échec par le FC Nantes. Coach du SRFC, Julien Stéphan a nourri des regrets après la rencontre.

Fin de série pour le Stade rennais contre le FC Nantes

Fort de ses quatre succès de rang, le Stade rennais se déplaçait mercredi sur la pelouse du FC Nantes. Seulement, le SRFC n’a pas réussi à étendre sa série contre un mal classé du championnat. Rennes a été contraint au partage des points à La Beaujoire. Les deux clubs se sont séparés sur le score de zéro but partout dans le derby breton. Suite à cette contreperformance, le SRFC (4e) est désormais à la portée de ses poursuivants. Vainqueur de Montpellier (3-1), l’OM ne compte plus qu’un point de retard sur Rennes. L’AS Monaco et le SCO Angers accusent deux points de retard sur le club breton. Après la rencontre, Julien Stéphan a fait part de nombreux regrets.

Les carences du Stade rennais à combler avant Lyon

« On était venus pour prendre plus de points […] On a manqué de justesse, de profondeur [...] Sur la première mi-temps, le regret, c’est le manque de monde dans la surface adverse. On est tombé sur un adversaire qui ne voulait pas du ballon, qui nous l’a laissé et attendait bas pour contrer. Après, on a manqué de justesse », a déploré Julien Stéphan. Le coach du Stade rennais regrette également l’absence de prise d’initiative individuelle de ses poulains. « Contre des blocs aussi bas et fermés, l’exploit individuel, le dribble est important », a noté le technicien breton. Pour sa prochaine sortie, Rennes joue gros contre le leader lyonnais. Il n’y a plus qu’à espérer que côté rennais Julien Stéphan trouve la formule pour remettre ses joueurs à l’endroit pour ce choc.













Par Ange A.