Stade Rennais Mercato : Direction Bundesliga pour Rutter ?

Publié le 13 janvier 2021 à 15:45

Le Stade Rennais devrait rapidement voir partir l'un de ses jeunes prodiges au mercato d'hiver, ou l'été prochain. Georginio Rutter, 18 ans, a en effet refusé de signer une prolongation avec les Rouge et Noir, qui lui proposaient un contrat jusqu'en 2024. Et l'attaquant devrait se diriger vers la Bundesliga, alors qu'Hoffenheim fait le forcing.

Georginio Rutter dit non au Stade Rennais

Florian Maurice travaillait "d'arrache-pied" à la prolongation de Georginio Rutter, avait déclaré le directeur sportif dans un entretien à Ouest-France. Et il semble que les négociations se soient conclues par un échec. Selon Goal, effectivement, le jeune Rennais a refusé les offres du club breton qui voulait prolonger son contrat, qui prend fin à l'issue de la saison, jusqu'en 2024. Une décision dont les dirigeants du Stade Rennais ont été informés et qui ne va pas du tout faire plaisir à Julien Stéphan, qui avait fait confiance à son joueur lors de la première partie de saison. Le natif de Plescop s'est retrouvé dans le groupe du SRFC à plusieurs reprises, notamment en Ligue des champions où il a inscrit le dernier but du SRFC en C1, contre Séville (1-3). Ses 60 minutes n'auront donc pas suffi à le convaincre de rester à Rennes...

La Bundesliga en ligne de mire ?

Georginio Rutter avait signé son premier contrat pro en 2018, à l'âge de seulement 16 ans et quatre mois, faisant de lui un des très grands espoirs du Stade Rennais, lui qui est de la même génération qu'Eduardo Camavinga. Arrivé en provenance de Vannes, Rutter devrait désormais prendre la direction de la Bundesliga. En effet, Hoffenheim fait le forcing pour accueillir le joueur, dont on ne sait pas quand il quitterai l'Ille-et-Vilaine. Le Stade Rennais, avec désormais l'information de son désir de partir, pourrait tenter de le vendre au mercato hivernal pour éviter un départ libre cet été. Mais le joueur pourrait également rester sur les bords de la Vilaine jusqu'à la fin de la saison. Pas sûr que Julien Stéphan lui accorde la même confiance qu'au début de saison et, s'il reste, Georginio Rutter devra sans doute s'attendre à passer la suite du championnat dans les tribunes vides du Roazhon Park.













Par Matthieu