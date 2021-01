OM Mercato : Pablo Longoria révèle tout sur le mercato !

Publié le 16 janvier 2021 à 17:35

Alors que les rumeurs de transferts vont bon train du côté de l'OM, Le Head of football de l'OM, Pablo Longoria, a tenu à répondre sur les principales pistes du mercato de Marseille.

Les dossiers de l'OM

Le mercato n'est pas vraiment un long fleuve tranquille à l'OM. Depuis l'ouverture de la fenêtre des transferts Pablo Longoria a eu du pain sur le planche. Longtemps sur la piste d'un latéral droit, il a réussi a boucler l'arrivée en prêt de l'espagnol Pol Lirola en provenance de la Fiorentina. Il a commencé aussi à déployer la stratégie de dégraissage opérée par le club afin d'assainir ses finances en envoyant en prêt Kevin Strootman au Genoa. Maintenant il s'agirait d'un autre départ, celui de Morgan Sanson. Une nouvelle annoncée par la chaine Telefoot en indiquant que le milieu de terrain marseillais serait sur le départ, direction un club anglais dont le nom n'a pas encore filtré. Selon la chaine, les contacts seraient déjà très avancés. Si l'information se confirme, ça serait une mission réussie pour Longoria en accord avec sa stratégie mercato.

Les réponses de Longoria

Le directeur sportif s'est exprimé cet après-midi au micro de Telefoot pour donner un peu plus de précisions sur le déroulement du mercato de l'OM. Questionné au sujet de Milik, il s'est montré optimiste : "Oui c'est un mercato où je crois que tout le monde est impatient, notre stratégie est de toujours rester patients et froids, naturellement on travaille sur différentes alternatives pour la position d'attaquant et on parle dans la presse depuis plusieurs jours de la possibilité de Milik. Il est un attaquant entre les meilleurs d'Europe, mais on travaille sur plusieurs alternatives. C'est notre objectif d'être toujours préparés pour le mercato, mais surtout c'est important de comprendre qu'on travaille avec de la patience parce que pendant la période de mercato, dans des circonstances très difficiles, toujours gagne celui qui reste le plus calme.", a déclaré philosophe, le DS marseillais. En ce qui concerne Morgan Sanson il a préféré botter en touche : "pour le moment dans toutes les périodes de mercato que j'ai suivi de l'extérieur mais aussi en France et à l'OM, les rumeurs reviennent. C'est normal parce que Morgan est un très bon joueur, il a une bonne cote sur le marché des transferts, mais il faut attendre le bon moment, quand il y aura quelque chose de concret." Des déclarations qui devraient rassurer les supporters marseillais.













Par Hind