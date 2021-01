ASSE Mercato : Nouveau rebondissement dans le dossier Mohamed

Publié le 17 janvier 2021 à 06:00

Alors que tout semblait pour l’ ASSE, le club ligérien peut toujours boucler l’arrivée de Mostafa Mohamed. Le Zamalek serait en effet disposée à laisser son buteur à Saint-Étienne à une condition.

Une dernière chance pour l’ ASSE dans le dossier Mohamed

Et si tout n’était as perdu pour l’AS Saint-Étienne dans le dossier Mostafa Mohamed ? Selon une source égyptienne citée par But Football, le Zamalek pourrait revenir sur sa décision à une condition. La formation cairote avait annoncé la fin des discussions avec le club ligérien suite à l’ultimatum que lui avait imposé Roland Romeyer. Selon la source du média en ligne, le club égyptien pourrait reprendre les négociations au cas où Saint-Étienne présente des excuses officielles. « La presse égyptienne a évoqué l’existence d’un courrier de Jean-Luc Buisine, mais cela ne serait pas suffisant. Dans le cas d'une communication officielle, Zamalek serait disposé à revoir sa position et à ouvrir de nouveau la porte des négociations », indique le média.

Le message énigmatique de Mostafa Mohamed

Après l’échec de son transfert à l’AS Saint-Étienne, Mostafa Mohamed a posté un message sur les réseaux sociaux. « Le succès est créé pour les plus résistants... Peu importe à quel point vous êtes dur, il n’y a pas de héros sans blessures », a-t-il écrit sur Twitter. Il faut dire l’attaquant égyptien était disposé à renjoindre l’ ASSE cet hiver.













Par Ange A.