OM Mercato : Morgan Sanson en Angleterre et un argentin à l'OM !

Publié le 17 janvier 2021 à 08:30

Morgan Sanson devrait quitter l'OM pour un club anglais. C'était en tout cas l'information donnée la veille par la chaine Téléfoot, sans préciser l'identité du club dans un premier temps. Selon la presse anglaise, il s'agirait de West Ham et le deal comprendrait un échange de joueurs entre les deux clubs.

Un départ quasi acté ?

Hier, la chaine Téléfoot rapportait des discussions avancées entre Morgan Sanson et un club de Premier League. Interrogé à ce sujet, Pablo Longoria s'était exprimé au micro de la chaine sans donner de confirmation. Il avait tout de même laissé planer le doute en affirmant que Morgan était très sollicité : " Les rumeurs reviennent à chaque mercato. C'est normal parce que Morgan est un très bon joueur, il a une bonne cote sur le marché des transferts, mais il faut attendre le bon moment, quand il y aura quelque chose de concret.", a déclaré Longoria sans donner plus de détails. Alors que Téléfoot annonce une offre en provenance d'Aston Villa, le journal anglais The Sun évoque lui, un transfert à West Ham avec un échange de joueurs à la clé. Morgan Sanson dont la valeur est estimée à 25M€ est encore lié à l'OM jusqu'en juin 2022, mais le club serait prêt à le vendre dès cet hiver.

Un Argentin à l'OM

Selon The Sun, West Ham cherche à négocier avec l'OM pour Morgan Sanson en incluant dans le deal un échange avec Manuel Lanzini. Le milieu offensif argentin de West Ham en difficulté au club, ne rentre plus dans les plans de son entraineur David Moyes. Lanzini évalué à 18 M€ représente une charge salariale importante pour le club anglais qui souhaite se décharger de son salaire. Moyes cherche également un nouveau leader pour son milieu de terrain, pour remplacer Mark Noble (33 ans) en fin de parcours à West Ham. Sanson avait par le passé repoussé les avances du club anglais, mais pourrait cette fois saisir l'occasion pour rejoindre la Premier League où il est également suivi par Newcastle. Les Magpies attendent cependant l'été avant d'entamer des négociations pour le Marseillais.













Par Hind