OM Mercato : Milik un pied à Marseille, dernier point à régler

Publié le 18 janvier 2021 à 09:30

Le feuilleton Milik devrait se conclure dans les quelques heures à venir. Les négociations entre l'OM et le Napoli qui durent depuis des semaines sont quasiment bouclées. Le joueur polonais pourrait débarquer rapidement à Marseille.

Mercato : le point sur les négociations

Pablo Longoria avait bien parlé de patience concernant le mercato, en particulier pour le dossier Milik. De la patience il en aura fallu beaucoup pour mener à bien les négociations avec le club napolitain. Du côté des azzurri, Cristiano Giuntoli le directeur sportif de Naples, avait évoqué hier l'état d'avancement des négociations aux micros de Dazn: "Pour Milik il y a une négociation en cours avec Marseille - a-t-il précisé -, nous travaillons dessus. Leur ds Longoria dit que nous avons besoin de patience. Nous verrons donc bien qui en aura le plus. Tant avec eux qu'avec Arek il y a une excellente relation, donc nous devons encore évaluer ensemble plusieurs choses ". Plus tard dans la soirée, les négociations avaient bien avancé et Milik devrait très prochainement rejoindre la ligue 1.

Un point encore à régler pour l'OM

Un accord serait en passe d'être conclu maintenant que les deux parties ont trouvé un compromis concernant le prix du transfert. L'OM devra débourser 8 M€ plus 3M€ en bonus divers. Le transfert prenderait la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Une formule en phase avec la stratégie financière de Longoria pour ce mercato. Un prêt permettra à l'OM d'imputer le transfert sur ses prochains exercices comptables et rester dans les clous du Fair-play financier. Le Napoli de son côté se déchargera du salaire du joueur. Tout le monde y trouve son compte. Le seul point qui reste encore à régler concerne le pourcentage à la revente de Milik. Le Napoli voudrait de plus, imposer une clause empêchant le joueur d'être revendu en Italie pendant une durée de trois ans. Ces derniers points devraient être adressés aujourd'hui pour permettre à l'attaquant de rejoindre son nouveau club dans la foulée.













Par Hind