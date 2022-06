FC Nantes Mercato : Le FCN proche d'un super coup à Marseille !

Publié par Thomas G. le 30 juin 2022 à 14:34

FC Nantes Mercato : L'arrivée de Moussa Sissoko tout juste actée, le FCN serait sur la piste de l'attaquant marseillais, Luis Henrique.

FC Nantes Mercato : Après Sissoko, Luis Henrique en pole

Discrets en début de mercato, les Canaris semblent avoir repris les choses en main cette semaine. Le récent vainqueur de la Coupe de France a bouclé l’arrivée de l’international français Moussa Sissoko. Un très gros coup pour les dirigeants nantais qui offrent la possibilité à Antoine Kombouaré de compter sur un joueur d’expérience.

Qualifié pour la Ligue Europa, le FCN va devoir étoffer son effectif pour bien figurer dans les différentes compétitions. Pour éviter de se faire piéger par l’enchaînement des matchs, le FC Nantes veut se renforcer notamment en attaque. Selon le média brésilien Globo, le FCN est intéressé par l’attaquant de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique. L’espoir auriverde de 20 ans est sur le départ, son avenir semblait s’écrire du côté du Torino FC, mais le dossier a pris une nouvelle tournure.

Selon les médias brésiliens, Luis Henrique souhaite rester en France et sa destination privilégiée est le FC Nantes. Une aubaine pour les Canaris qui pourraient perdre Moses Simon, convoité par l’OGC Nice. Le FCN devra néanmoins faire face à une grosse concurrence pour acheter Luis Henrique.

FC Nantes Mercato : Une nouvelle ligne d'attaque pour le FCN

Le FCN va devoir recruter pour rester compétitif. Cette saison sera particulière avec une coupure et quatre descentes, et le club veut éviter une désilusion. D’autant plus que les Canaris n’ont toujours pas trouvé de remplaçant à Randal Kolo Muani. Le départ de l’espoir français va laisser des traces, et la quête de son remplaçant s’annonce ardue pour les Nantais.

Le successeur de Randal Kolo Muani pourrait être un deuxième attaquant marseillais, Arkadiusz Milik. Antoine Kombouaré s’est exprimé sur cette rumeur, l’entraîneur kanak a déclaré : « Si Milik est là, je dis bien avec un grand si, il marque 20 buts dans la saison, il nous fera oublier Kolo Muani. » Reste à savoir si l’OM est disposé à vendre le buteur polonais au FC Nantes.