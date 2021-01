PSG Mercato : Leonardo parle de Mbappé, Neymar met la pression

Publié le 18 janvier 2021 à 15:30

Il y a du nouveau sur les dossiers des prolongations de Kylian Mbappé et Neymar au PSG ! Le directeur sportif, Leonardo, a évoqué le cas de ses deux stars en fin de contrat en juin 2022. Des discussions qui seraient en bonne voie, mais le cas du Français est toujours le plus compliqué, alors que Neymar a mis un petit coup de pression à son coéquipier.

Mercato PSG : Neymar et Mbappé, "de bonnes sensations"

Alors que le PSG a repris la tête de la Ligue 1, samedi grâce à sa victoire sur la pelouse d'Angers SCO (1-0) et à la défaite de l'OL contre le FC Metz (0-1), les cas Neymar et Kylian Mbappé sont revenus sur le devant de la scène en ce début de semaine, à la suite d'un entretien accordé par Leonardo à France Football. Pour le directeur sportif du Paris Saint-Germain, ces deux dossiers de prolongation sont en bonne voie. "J'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux. Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas à les supplier : "S'il te plaît, reste." C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là." Pourtant, le dossier Neymar a l'air bien plus avancé que celui du Français et le Brésilien fait tout pour mettre Mbappé dans de bonnes conditions.

Neymar fait plus d'efforts que Mbappé

En effet, la journaliste Isabela Pagliari, très proche des Brésiliens du PSG, a assuré plusieurs choses. Dans un premier temps, que les deux dossiers sont très différents. "On ne peut pas juger la situation actuelle de Mbappé en fonction de Neymar, cela n’a rien à voir." Car si Neymar est revenu en pleine forme, et a conclu l'année 2020 de manière éblouissante, ce n'est pas le cas de l'autre star du PSG. "La situation est difficile pour Mbappé, quatre matches en 2021 et pas de but. Kylian, il regarde Neymar comme une source d’inspiration. Il sont très amis, je sais que Neymar envoie des messages de soutien à Kylian. Il essaie de le rassurer. Il a tenté de le trouver sur le terrain lors du Angers-PSG (0-1). Neymar est au côté de Kylian parce qu’il sait qu’il est une source d’inspiration pour le Français", a ajouté Pagliari sur Europe 1.

Mais ce qui fait surtout la différence entre Neymar et Mbappé au PSG, ce sont les efforts produits par les deux joueurs : "Kylian a des objectifs de carrière importants, mais on ne peut pas dire que la situation est la faute de Neymar. Cela n’a rien à voir. Il peut y avoir la question de son avenir. Dire qu’il veut être dans les pas de Neymar, ça ne veut rien dire dans le football actuel. Il a besoin de faire son chemin. Neymar a vécu dans sa carrière beaucoup des moments difficiles, des traumas. Mais aujourd’hui, il est heureux au PSG et avec la sélection brésilienne. On le voit, il fait des efforts sur le terrain, plus que Mbappé. Je sais qu’il fait des efforts de diététique. Il a un chef chez lui qui s’appelle Mauro. Ses repas sont très sains." Des propos qui sous-entendent un plus gros investissement de la part du Brésilien, qui souhaiterait que son partenaire montre le même degré d'implication...













Par Matthieu