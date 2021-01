OM Mercato : Morgan Sanson, c'est en très bonne voie !

Publié le 19 janvier 2021 à 06:55

Morgan Sanson serait sur le départ, en direction d'Aston Villa. C'était l'information donnée par la chaine Téléfoot il y a quelques jours et confirmée depuis, par l'OM. Les négociations avec le club anglais avancent et le joueur devrait s'engager dans les jours à venir.

L'OM s'active

Le mercato de l'OM est complétement lancé depuis une semaine. Pablo Longoria gère les dossiers chauds les uns après les autres en bon chef d'orchestre de la direction sportive. Après l'arrivée de Pol Lirola et le transfert de Kevin strootman, tous les deux en prêt, le Head of football de l'OM s'apprête à boucler les négociations pour Milik qui selon les dernières informations, devrait s'engager aujourd'hui. Un mercato qui en apparence se déroule sans accroc, malgré les tensions entre la direction et les joueurs de l'équipe première. Après les deux défaites de Marseille la semaine dernière contre le PSG et Nimes, le président Jacques-Henri Eyraud avait poussé un coup de gueule concernant notamment le mercato. Le président a sévi dans le vestiaire en enjoignant ses joueurs à se ressaisir et "arrêter de se faire des films" sur leur "prochain contrat" en désignant les joueurs arrivant au bout de leur contrat dans les prochains mois. Le dirigeant avait posé aussi un ultimatum à ses joueurs en déclarant qu'ils avaient désormais "48 heures pour aller voir le coach ou Pablo (Longoria)" et leur dire s'ils comptent "rester professionnels jusqu'au bout". Concernant les départs, l'OM pourrait en conclure un de plus dans les prochains jours. Les négociations avec Aston Villa pour Morgan Sanson avancent dans le bon sens.

Départ imminent de Morgan

Aston Villa a ouvert les négociations avec le club marseillais il y a quelques jours pour Morgan Sanson et le joueur devrait s'engager si tout se passe comme prévu dans la semaine. Malgré l'intérêt de West Ham qui souhaitait proposer un deal avec un échange Manuel Lanzini à la clé, c'est le club de Birmingham qui serait le plus avancé sur le dossier. Selon Fabrizio Romano, les dirigeants d'Aston Villa sont confiants et pensent arriver à un accord prochainement. Les négociations avec le joueur concernant ses demandes sont elles aussi en bonne voie. Morgan Sanson qui est lié par contrat avec l'OM jusqu'en 2022, devrait rejoindre la Premier League dans le cadre d'un transfert estimé entre 15 et 20 millions d'euros.













Par Hind