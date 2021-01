Transfert PSG : Kylian Mbappé n'est pas pressé de prolonger

Publié le 19 janvier 2021 à 15:20

La prolongation de Kylian Mbappé anime l'hiver du PSG et occupe celui de Leonardo. Le directeur sportif tente de convaincre le champion du monde de prolonger au sein du club de la capitale, mais le dossier est compliqué. Et selon les toutes dernières informations, il n'est pas près de se débloquer de si tôt, car le Français compte bien prendre son temps pour faire son choix.

Le PSG dans l'attente de Kylian Mbappé

Leonardo est entré dans un jeu de dupes avec Kylian Mbappé. Le directeur sportif brésilien jongle entre coup de pression et preuve de confiance avec le n°7 du PSG. En jeu, la prolongation du buteur sous les couleurs parisiennes, alors que son contrat prend fin en juin 2022. "J'espère qu'ils (Neymar et Mbappé, ndlr) sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux. On n'est pas à les supplier : « S'il te plaît, reste. » C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester", a prévenu le Brésilien. Mais si Leonardo estime avoir "de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là", celui de Kylian Mbappé pourrait prendre bien plus de temps qu'espéré. L'attaquant du Paris Saint-Germain n'a pas encore pris sa décision et veut attendre les preuves que ses demandes ont bien été prises en compte.

En effet, pour prolonger, Kylian Mbappé veut notamment être assuré d'évoluer dans une équipe plus compétitive qu'elle ne l'est cette année. L'international français avait estimé que le mercato estival n'était pas conforme aux ambitions parisiennes et s'en était ému. Ainsi, selon la presse espagnole et notamment l'émission El Chiringuito, le natif de Bondy souhaite attendre jusqu'à la fin de la saison avant de signer quoi que ce soit. Ce n'est qu'en juin que Kylian Mbappé pourrait prendre sa décision, en fonction du mercato, des résultats du club, mais également de l'intérêt appuyé ou non de certains grands clubs européens, tels que le Real Madrid ou Liverpool. De quoi occuper Leonardo cet été, alors que le directeur sportif du PSG aura sûrement d'autres dossiers chauds à gérer à ce moment-là.

Les choses auront peut-être changé d'ici-là. Si le PSG venait à convaincre Lionel Messi de quitter le FC Barcelone et la Liga, Mbappé pourrait être invité à quitter le club au mercato estival, s'il ne montre pas le désir intense de rester au club. Et il va devoir convaincre sur le terrain en attendant, alors que ses performances en Ligue 1 sont très critiquées depuis plusieurs semaines, y compris depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino. "Mbappé, c’est une vraie question… il va peut être penser qu’on s’acharne sur lui. Mais pas du tout. On doit le juger avec le niveau d’exigence que lui a posé. C’était un joueur qui visait le Ballon d’Or, qui visait tous les records. Il a besoin de repos mais surtout de se remettre en question dans sa manière de jouer", a commenté le journaliste Nabil Djellit à l'antenne d'Europe 1. Les mois à venir vont être déterminant pour la carrière de Kylian Mbappé et la balle est clairement dans son camp.













