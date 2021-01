ASSE Mercato : Un nouveau nom en attaque émerge

Publié le 19 janvier 2021 à 18:20

L'ASSE n’a toujours pas réussi à convaincre le Zamalek SC pour Mostafa Mohamed. Face à l’intransigeance des dirigeants du club égyptien, l’AS Saint-Étienne est contrainte d’explorer d’autres pistes offensives. Et le nom d’un ex-attaquant de pointe d’Angers SCO est associé aux Verts, à moins de deux semaines de la fermeture du mercato hivernal.

L'ASSE étudierait la piste Famara Diedhiou

Le nom d’Adrian Grbic a refait surface à l'ASSE. L’attaquant du FC Lorient est une ancienne cible des Stéphanois du temps où il évoluait à Clermont Foot. Face à la difficulté rencontrée pour conclure le transfert de Mostafa Mohamed du Zamalek, l’AS Saint-Étienne a songé à l’international autrichien. Ce dernier n’est pas en réussite chez les Merlus qu’il a rejoints l’été dernier. Ces dernières heures, les recruteurs des Stéphanois penseraient à Famara Diedhiou, ex-avant-centre du SCO. Selon Foot 01, ils ont établi le contact avec le sénégalais évoluant à Bistol City en Championship. La source assure que « les dirigeants de l'ASSE ont décidé de retenter leur chance » avec le joueur de 28 ans. Ce dernier est en fin de contrat en Angleterre en juin 2021, soit dans un peu plus de 5 mois. Son tarif est évalué à 3 M€ sur le marché des transferts.

Le parcours de Diedhiou, avant Bristol

Famara Diedhiou a porté les couleurs d’Angers SCO lors de la saison 2016-2017, avant son transfert chez "Les Robins" pour 6 millions d’euros. Avant de signer en Anjou, il avait porté les couleurs du FC Sochaux-Montbéliard entre 2011 et 2016. Cinq saisons marquées des prêts successifs à l’ASM Belfort, au SAS Épinal, au Gazélec Ajaccio et à Clermont Foot. Depuis qui est à Bristol City, le natif de Saint-Louis (Sénégal) a joué 147 matchs, pour 46 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées. Famara Diedhioua avait marqué 8 buts et délivré 2 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1, quand il défendait le maillot angevin.













Par ALEXIS