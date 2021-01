FC Nantes Mercato : Un gros chèque en vue pour une pépite

Publié le 20 janvier 2021 à 07:30

Rien ne va au FC Nantes, tant sur le plan du sportif que l'extra-sportif. Une bonne nouvelle provient cependant de la Jonelière. Un joueur formé au club et révélé cette saison en Ligue 1 affole de nombreux prétendants en Ligue 1 et à l’étranger. Il pourrait rapporter un gros chèque à Waldemar Kita lors de ce mercato hivernal.

Kolo Muani, révélation du FC Nantes cette saison

Le FC Nantes est 17e de Ligue 1, à trois petits points du barragiste, le Nîmes Olympique. Malgré le changement d’entraîneur (Raymond Domenech a remplacé Christian Gourcuff), en décembre 2020, les Canaris continuent de chuter au classement. Ils sont sur une série de 11 matchs sans victoire, soit précisément 4 défaites et 7 matchs nuls, dont 3 consécutifs. Dans cette mauvaise passe nantaise, un jeune joueur très prometteur émerge. Il s’agit de Randal Kolo Muani, révélation des Canaris cette saison. Préféré par Christian Gourcuff à Kalifa Coulibaly, en pointe de l’attaque, la pépite de 22 ans a enchaîné les prestations satisfaisantes. En 19 matchs de championnat disputés, pour 17 titularisations, il a marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives. Évidemment, il n’est pas aussi décisif que Kylian Mbappé (12 buts en 16 matchs joués), avec qui il a le même âge et aussi Bondy en lien. Randal Kolo Muani est natif de la commune située dans la banlieue nord-est de Paris, tandis que Kylian Mbappé y a fait ses premiers pas dans le football entre 2004 et 2011.

Le prometteur attaquant transféré à 8 M€ cet hiver ?

Le joueur de 22 ans du FC Nantes plait à plusieurs clubs à l’étranger. D’après France Football, le RB Leipzig et Francfort (en Allemagne) et Brentford FC (Championship) en Angleterre sont sur les rangs pour le recruter. En France, c’est l’OGC Nice qui souhaite s’attacher ses services selon l'hebdomadaire. En fin de contrat en juin 2022, Randal Kolo Muani n’a pas répondu favorablement à la proposition de la Direction du FCN en vue de sa prolongation. La cote de l’international Espoir Tricolore est évaluée à 5 M€. Cependant, Waldemar Kita pourrait en réclamer un peu plus. La source indique d’ailleurs que le patron des Jaune et Vert exige entre 7 et 8 M€ pour son avant-centre.













Par ALEXIS