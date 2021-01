Barça : Griezmann au centre des tensions de l'équipe ?

Publié le 20 janvier 2021 à 15:15

L'année 2021 s'annonce compliquée pour Antoine Griezmann. En manque de temps de jeu en début de mois, le Français vit des périodes difficiles au Barça. Après la défaite de son équipe en finale de Supercoupe d'Espagne, le joueur avait exprimé sa frustration. Des paroles qui seraient mal passées auprès de ses coéquipiers.

FC Barcelone : une défaite qui fait mal

Ce n'est un secret pour personne, le Barça traverse une période tourmentée. Le club catalan qui doit gérer une situation financière catastrophique et des élections tumultueuses, n'est pas aidé par les résultats sportifs récents de son équipe. Après la finale perdue en Supercoupe d'Espagne face à l'Athletic Bilbao (2-3), Antoine Griezmann a fait quelques déclarations sous le coup de la déception. Le Français avait notamment pointé du doigt les défaillances en défense de son équipe : "Je crois que l'on a mal défendu. On ne s'est pas parlé. Ce sont des détails très importants qui font l'issue d'un match. Quand le ballon part ou quand il faut commencer à courir, il faut que quelqu'un crie. Parfois on crie et parfois non..." avait-il déclaré au micro de Barça TV. Un constat partagé également par son entraineur, Ronald Koeman : "J'ai vu des choses que l'on a améliorées et des choses que l'on doit encore améliorer en défense. Près de nos buts il faut être plus tranchant, on peut progresser de ce côté-là. Moi j'ai donné le maximum de ce que je peux donner dans mon travail. Ce n'est pas très important de perdre aujourd'hui , comme ça n'aurait pas été très important de gagner. Mais perdre ce soir, c'est très difficile, oui. Ce n'est pas un pas en arrière", avait-il déclaré après le match.

Tensions dans le vestiaire du Barça

Selon les informations de la radio madrilène Cadena Ser, la sortie d'après match de Griezmann a provoqué la colère de certains de ses coéquipiers. Des propos qui ne seraient pas passés auprès de certains défenseurs et des joueurs du FC Barcelone comme Marc-André ter Stegen. Antoine n'avait cependant pas critiqué uniquement les errements de la défense, il avait également pointé du doigt l'état d'esprit de ses cooéquipiers : "L'Athletic a très bien insisté. Ils ont tout donné jusqu'à la dernière minute, puis il s'est passé ce qui s'est passé. Nous avons commis des erreurs dans notre stratégie et nous devrons y travailler pendant la semaine." L'entourage du joueur lui, nie formellement tout malentendu dans le vestiaire barcelonnais. Quoi qu'il en soit, le reste de la saison risque d'être compliqué pour le champions du monde français.













Par Hind