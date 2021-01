OGC Nice Mercato : Kasper Dolberg sur le départ ?

Publié le 20 janvier 2021 à 19:45

Meilleur buteur niçois la saison dernière, Kasper Dolberg réalise une saison 2020-21 cauchemardesque. Miné par les blessures et décevant lors de ses quelques apparitions, le Danois devient un léger fardeau pour l'OGC Nice, qui pourrait s'en débarrasser grâce à un club allemand très intéressé.

Kasper Dolberg, le gentil fantôme de l'OGC Nice

L'OGC Nice est quatorzième de Ligue 1 en janvier. Difficile d'y croire à l'issue du mercato estival bien plus que convaincant qu'avait su réaliser Jim Ratcliffe. Pourtant, quatre mois plus tard, au-delà des performances décevantes de nombreuses recrues, le plus frustrant reste la très mauvaise saison de confirmation de certaines recrues de l'été 2019. Kasper Dolberg est l'archétype de ce cas de figure. Auteur d'une première saison fantastique la saison dernière avec 11 buts en 23 matchs, l'ancien buteur de l'Ajax Amsterdam ne montre rien cette année. Apparu à onze petites reprises, l'attaquant de 23 ans n'a inscrit que trois buts et s'est totalement fait éclipser par Amine Gouiri, véritable fer de lance des Aiglons. Le nouvel entraîneur du Gym, Adrian Ursea, compte tout de même en son joueur et témoignant dernièrement tout son soutien à Dolberg : "Cette situation me désole pour "Kass", on l’attend parmi nous au plus vite."

Leipzig sur les rangs pour l'accueillir

Acheté pour vingt millions lors de l'été 2019, l'international danois (22 sélections, 5 buts) possède également un salaire juteux, qui commence à peser dans les finances azuréennes au vue des performances du joueur en contrapartie. Vendre ce joueur très prometteur est une option envisagée par le board niçois et une offre du RB Leipzig pourrait très vite être déposée sur le bureau du clan Ratcliffe selon le média allemand Sport Bild. Le demi-finaliste de la dernière édition de la Champions League est à la recherche d'un buteur pour suppléer des Alexander Sorloth et autres Yussuf Poulsen décevants cette saison. N'ayant pas assez de liquidités pour mener à bien l'opération, les Allemands demanderaient alors un prêt de Dolberg assorti d'une option d'achat dont le montant n'est pas encore défini à l'heure actuelle. Reste à savoir si le Gym compte encore sur son joueur ou non....













Par Chemssdine