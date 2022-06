FC Lorient Mercato : Après le SRFC, un espoir intéresse la Bundesliga

Publié par Dylan le 07 juin 2022 à 14:42

FC Lorient Mercato : Le club breton pourrait réaliser une très belle opération financière, car l'une de ses pépites est très convoitée sur le marché.

FC Lorient Mercato : Enzo Le Fée a la cote en Europe

Le FC Lorient va avoir du pain sur la planche pour conserver l'une de ses pépites. Alors que Terem Moffi et Armand Laurienté pourraient être tentés par un départ, c'est une autre star de l'équipe bretonne qui vient affoler le mercato : Enzo Le Fée. Le petit prodige de 22 ans s'est créé une place de titulaire incontestable au sein de l'effectif dirigé par Christophe Pélissier. Dès son arrivée dans le groupe professionnel en septembre dernier, le Bleuet s'illustre par son explosivité et sa capacité à varier les actions offensives.

Enzo Le Fée jouera 36 rencontres de Ligue 1 sur 38 possibles dès sa première expérience en professionnel, un bilan qui reflète son importance au sein du club breton. Cette saison, il récidive avec le même nombre de matchs joués en Ligue 1, mais avec un petit bonus de 2 buts et 3 passes décisives. Né et formé en Bretagne, Enzo Le Fée s'est déjà forgé une belle réputation dans l'élite du football français et attire les regards. Plusieurs clubs de Ligue 1, mais également de Bundesliga, se seraient penchés sur son cas en vue du mercato estival.

FC Lorient Mercato : Un transfert intermédiaire avant de rejoindre le Barça ?

Du côté de la Ligue 1, l' OM (en 2021) et le Stade Rennais ont déjà affiché un intérêt pour le jeune lorientais, qui est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le FCL. Cela dit, aucune offre n'a été pour l'instant transmise, que ce soit en France ou en Allemagne, où deux clubs de Bundesliga, dont l'identité n'a pas été révélée, suivraient également de près la situation de l'international espoir français selon Foot Mercato.

En avril, Enzo Le Fée s'était exprimé dans les colonnes de Ouest-France pour évoquer sa destination idéale. « Le club de mes rêves ? Barcelone. Pourquoi ? J'ai grandi avec la meilleure équipe de tous les temps, c'était le Barça. Je suis quelqu'un qui aime le foot et c'était tout ce que j'aimais », avait confié le milieu offensif de 22 ans, qui ne serait donc pas contre un transfert chez les Blaugranas dans plusieurs années. En attendant, les dirigeants du FCL devraient tout faire pour le retenir, eux qui réfléchiraient déjà à une offre de prolongation.