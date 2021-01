OM Mercato : Une jolie cible faire taire toutes les rumeurs

Publié le 20 janvier 2021 à 18:15

La très probable vente de Morgan Sanson à l'occasion du mercato hivernal ouvre des portes à l'OM. Le milieu de terrain pourrait quitter l'Olympique de Marseille pour l'Angleterre et Aston Villa, contre une très jolie somme que Pablo Longoria souhaiterait réinvestir, avec l'accord de sa direction. Les pistes sont nombreuses, comme toujours à Marseille, mais l'une d'entre elles a décidé de fermer la porte.

Mercato : le joli coup de Pablo Longoria

Il n'y a pas que dans le sens des arrivées que ça bouge du côté de l'OM lors de ce mercato. Cependant, Pablo Longoria, head of football du club olympien, a déjà réussi un joli coup avec peu de moyens en faisant venir en prêt le latéral de la Fiorentina, Pol Lirola. Marseille avance bien également sur le dossier de son tant espéré attaquant. Si quelques détails sont encore à régler, Arkadiusz Milik est toujours attendu du côté du stade Vélodrome. L'attaquant polonais de 26 ans est d'accord avec l'OM et Pablo Longoria aurait trouvé un accord avec le Napoli. Les dirigeants italiens tentent encore de négocier quelques clauses, notamment une interdisant au joueur de revenir jouer en Serie A pour quatre. Un point de discorde qui ne devrait pas tenir. Parallèlement, dans l'autre sens, l'OM s'apprête à envoyer Morgan Sanson à Aston Villa contre, selon les informations de Téléfoot, un très joli chèque de 18 millions d'euros pour un joueur, certes encore jeune, mais que les supporters ne s'attendaient pas à voir partir à ce prix-là.

L'OM prend encore un rateau

Si le départ de Morgan Sanson se confirme, Pablo Longoria souhaiterait réinvestir une partie de la somme dès cet hiver. À condition que Jacques-Henri Eyraud lui laisse les mains libres. Cette possibilité avérée, le recruteur de l'OM a déjà sa cible en tête. En effet, Farid Boulaya, joueur du FC Metz, intéresse fortement les Olympiens. L'international algérien (27 ans) a réalisé une superbe première partie de saison, permettant aux siens de se hisser dans la première partie du classement le Ligue 1. Mais Farid Boulaya a calmé les ardeurs marseillaises sur la chaîne de télévision locale, ViàMoselleTV. Le joueur a affirmé qu'il finirait la saison sous les ordres de Frédéric Antonetti. "Oui, moi je suis concentré sur la saison avec Metz et sur le foot, et je ne calcule pas ce qu'il se dit", a déclaré Farid Boulaya. Relancé sur la possibilité d'un départ à l'OM cet hiver, il a répondu : "Non, je ne calcule pas." Une manière de faire taire les rumeurs ou un brin de langue de bois ?













Par Matthieu