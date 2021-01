OL Mercato : Memphis Depay au Barça, Koeman fait une annonce

Publié le 21 janvier 2021 à 18:35

Priorité de Ronald Koeman au FC Barcelone, Memphis Depay est parti pour rester à l'OL jusqu’à la fin de son contrat en juin 2021. L’entraîneur des Blaugrana a lâché des indices sur la fin du mercato, qui vont dans ce sens.

OL : Koeman veut récupérer Memphis Depay en fin de contrat

Ronald Koeman souhaite renforcer son équipe depuis son arrivée sur le banc de touche du Barça, le 10 août dernier. Memphis Depay fait partie des joueurs qu’il vise en priorité. Il a coché le nom de son compatriote pour prendre la place de Luis Suarez parti à l’Atlético Madrid. À force d’insister sur son désir de recruter l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, le technicien néerlandais avait fini par agacer Rudi Garcia, l'été dernier. À quelques jours de la fermeture du mercato, Ronald Koeman n’est pas certain de pouvoir s’offrir les services du meilleur buteur de l'OL, cet hiver.

Suspendu à l’issue de l’élection du président du club catalan, l’entraîneur de 57 ans ne croit plus à un possible transfert de Memphis Depay en Catalogne d’ici le 1er février. Cela,à cause du report du scrutin pour la succession de Josep Maria Bartomeu, au 7 mars, soit après la fermeture du marché. La désignation du nouveau patron du FC Barcelone était initialement prévue le 24 janvier. « Si le club pense que ce n'est pas possible [de recruter, ndlr] et bien on continuera à aller de l'avant avec ce qu'on a », a confié Ronald Koeman à la radio espagnole Onda Cero. « On doit étudier les possibilités de récupérer des joueurs en fin de contrat », a indiqué le successeur de Quique Setién.

Le mercato du Barça plombé par le manque de moyens

Pour rappel, le bail de Memphis Depay à l'OL, d’Éric Garcia à Manchester City et de David Alaba au Bayern Munich prend fin le 30 juin 2021. Ronald Koeman s’est également projeté sur le Mercato estival prochain. Et son inquiétude est la même. « On n'a pas d'argent pour recruter cet été des joueurs comme Kylian Mbappé ou Erling Haaland », a-t-il lâché. Et si l'on se fie à la déclaration du coach du FC Barcelone, le club a décidé de récupérer les joueurs suivis, librement, à l'issue de la saison.













Par ALEXIS