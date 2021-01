OM Mercato : Pablo Longoria anticipe le départ de Thauvin

Publié le 22 janvier 2021 à 13:20

L'OM vient d'enregistrer l'arrivée d'Arkadiusz Milik, son attaquant tant attendu, qui arrive du Napoli sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Une option qui sera levée automatiquement lors des premiers points pris par l'Olympique de Marseille lors de la prochaine saison de Ligue 1. Mais Pablo Longoria ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et anticipe le départ de Florian Thauvin.

OM : Milik est là, Sanson aussi, Thauvin a lâché

Si l'équipe d'André Villas-Boas est à la peine en ce début d'année 2021, avec des défaites cuisantes contre Nîmes (1-2) et le RC Lens (0-1) à domicile, on ne peut pas dire que Pablo Longoria ne s'active pas pour résoudre les problèmes de l'effectif. L'OM a enfin récupéré le buteur qu'il attendait tant en la personne d'Arkadiusz Milik. Le Polonais s'est engagé sous la forme d'un prêt dont l'option d'achat sera levée au début de la saison prochaine. Le Napoli a finalement cédé son attaquant de 26 ans contre 8 millions d'euros plus 4 de bonus. Parallèlement, Morgan Sanson, annoncé à Aston Villa, est toujours là. Alors que Téléfoot évoquait une offre de 18 millions d'euros de la part du club de Premier League pour le milieu de terrain, elle serait en fait beaucoup moins élevée, moitié moins, et inacceptable pour les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Le départ de l'ancien Montpelliérain au mercato hivernal semble néanmoins se confirmer, comme celui de Florian Thauvin. Abandonné par l'AC Milan, le champion du monde 2018 pourrait rebondir lui aussi en Angleterre, du côté de Leicester. Selon Téléfoot toujours, citant un salarié du club : "Thauvin a lâché et a déjà la tête ailleurs."

Mercato : Longoria a déjà tout prévu

Mais le directeur du football de l'OM a la tête à tout, lui. Il anticiperait déjà les départs de Florian Thauvin et Morgan Sanson avec deux pistes intéressantes. La première est celle de Farid Boulaya, international algérien du FC Metz. Mais le milieu offensif de 27 ans a refroidi l'OM face aux caméras de viàMoselleTV. Pablo Longoria pourrait alors s'orienter vers l'ancien du FC Nantes, Amine Harit. Simone Rovera, de Téléfoot, précise : "Amine Harit est une piste possible pour l’Olympique de Marseille en cas de départ de Sanson. Schalke ouvert à un prêt, mais la piste est très compliquée vu le salaire du joueur. L'OM étudie quand même plusieurs options pour le milieu." Schalke 04 est lanterne rouge de Bundesliga et vraiment mal en point. L'international marocain de 24 ans, auteur de 4passes décisives en 12 matches cette saison, a par ailleurs reçu une sanction disciplinaire au mois de décembre et ses relations au club son compliquée. En cas de départ de Florian Thauvin et/ou Morgan Sanson, la piste de l'ancien Nantais pourrait être une jolie option pour l'OM afin de compléter son mercato dans le sens des arrivées.













Par Matthieu