Manchester City : Énorme tuile pour Kevin de Bruyne !

Publié le 22 janvier 2021 à 22:30

Deuxième au classement de Premier League, Manchester City est de retour au premier plan après une longue période de mauvais résultats et de doutes autour de Pep Guardiola. Malheureusement, alors que les moments décisifs vont arriver, le technicien catalan ne pourra pas compter sur son meilleur joueur, Kevin de Bruyne.

Le retour au premier plan de Manchester City

Equipe phare de la dernière décennie en Angleterre, Manchester City s'est affirmé petit à petit comme la meilleure équipe outre-Manche. N'arrivant pas à franchir le palier en Champions League, les Citizens sont passés dans une autre dimension depuis la nomination de Pep Guardiola. Intraitables sur la scène nationale avec deux titres de Premier League, deux Community Shield, trois Coupe de la Ligue et une coupe d'Angleterre, les Skyblues ont ainsi pris l'habitude de jouer les premiers rôles en championnat avec Guardiola. Mais voilà, cette saison a très mal démarré pour les ouailles de l'ancien coach du Barça et les déconvenues se sont rapidement enchaînées à Manchester. Largué au classement en novembre, City a organisé une véritable remontée au classement et reste notamment sur cinq victoires en championnat, les menant désormais à la seconde place du classement.

Kevin de Bruyne absent environ six semaines

Dauphin de son voisin rival Manchester United, l'autre club de Manchester compte bien poursuivre sa série alors qu'ils peuvent s'emparer du trône de Premier League s'il remporte son match en retard face à Everton. La tâche s'annonce ardue car les joueurs des Eastlands ne pourront compter sur leur maître à jouer, Kevin de Bruyne, qui sera absent pour une durée de quatre à six semaines selon Pep Guardiola :"Kyle (Walker) a reçu un gros coup de pied dans la hanche mais ce n'est qu'un coup. Il n'est pas disponible pour demain mais nous espérons l'avoir avec nous au prochain match. Kevin (de Bruyne), le médecin a dû revoir le scanner ce matin. Il sera absent entre 4 et 6 semaines." Un véritable coup dur pour les Citizens, qui affronteront notamment Liverpool le 7 février prochain.













Par Chemssdine