OM Mercato : Marseille sur un talent marocain ?

Publié le 22 janvier 2021 à 21:05

Club le plus actif de France lors de ce mercato hivernal, l'OM ne cesse de vouloir renforcer son effectif en ce mois de janvier. Pour équilibrer, les Phocéens se préparent à vendre certains éléments comme Morgan Sanson, mais la vente de l'ancien Montpelliérain pourrait permettre l'arrivée d'un milieu marocain.

Mercato : le départ de Sanson coince

Recruté à l'hiver 2017, Morgan Sanson devait disputer son dernier match en Ligue 1 sous la tunique marseille ce mercredi face à Lens. En effet, après avoir été rétrogradé sur le banc cette année, le natif de Saint-Doulchard représentait une belle somme d'argent pour les Olympiens. De sérieux contacts ayant été amorcés avec Aston Villa, le transfert devait alors être officialisé dans la semaine. Mais un imprévu est venu tout bouleverser. Alors que le deal devait être conclu aux alentours des 18 millions, le club anglais n'en aurait proposé que treize, le tout sans bonus. Une offre qui n'a pas manqué de faire réagir André Villas-Boas suite au match face à Lens : "L'offre a été refusée parce qu'elle était pathétique. Rien sur cet aspect-là. Il y a eu une offre, qui n'était pas celle dont on avait parlé au téléphone. Et l'offre reçue était pathétique... Alors on a refusé tout de suite et le joueur reste concentré sur l'OM à ce moment-là. De toute façon, si Morgan sort, on doit le remplacer, on doit attaquer le mercato tout de suite. "

Amine Harit à l'OM ?

Un remplaçant sera donc trouvé en cas de départ de Sanson, et alors que le nom de Farid Boulaya revenait avec insistance du côté de Marseille, il semblerait que le board marseillais aurait désormais ajouté Amine Harit à leur short-list. Auteur d'une saison fantastique la saison dernière avec Schalke 04, l'international marocain (11 sélections) ne semble désormais plus en odeur de sainteté du côté de Gelsenkirchen. Talentueux, le natif de Pontoise ne fait cependant pas preuve d'une attitude irréprochable, lui qui a écopé d'une sanction disciplinaire de la part de ses dirigeants. Le club de la Ruhr serait ouvert à un départ, mais selon les informations de Téléfoot, le salaire du milieu de 23 ans bloquerait actuellement les tractations. En attendant, nous pouvons affirmer que les Marseillais sont loin d'avoir fini leur mercato hivernal, décidément très agité.













Par Chemssdine