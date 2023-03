Publié par Timothée Jean le 13 mars 2023 à 17:30

Alors qu’il est très peu utilisé depuis son arrivée à l’ OM, Azzedine Ounahi peut se consoler. Le Marocain est convoqué en équipe nationale.

Au terme d'un match spectaculaire, l'Olympique de Marseile a été tenu en échec par le RC Strasbourg (2-2), dimanche soir en clôture de la 27e journée. Alors qu’ils menaient au score 2-0, les Phocéens ont craqué en toute fin de rencontre. Grâce à un doublé de Jean-Eudes Aholou, les Alsaciens ont arraché le nul au Vélodrome.

Igor Tudor est pointé du doigt pour ses choix tactiques. Sa gestion des nouvelles recrues fait aussi débat dans la cité phocéenne. Et pour cause, si Ruslan Malinovskyi dispose d’un temps de jeu important, les deux autres recrues, Azzedine Ounahi et Vitinha, doivent se contenter d’un faible temps de jeu.

Les deux derniers renforts sont devenus des seconds choix et ont presque accepté la fatalité : Igor Tudor n’a pas vraiment confiance en eux. Depuis le début de l’année 2023, l’entraîneur de l’ OM ne trouve pas encore la clé pour utiliser Azzedine Ounahi et Vitinha à bon escient. Et ces derniers ont, eux aussi, une grande part de responsabilité dans ce traitement, puisqu'ils n'ont pas su saisir leur chance quand il le fallait.

OM : Azzedine Ounahi convoqué en équipe nationale du Maroc

Recruté pour 10 millions d'euros en provenance d'Angers SCO cet hiver, Azzedine Ounahi a réalisé ses grands débuts avec l' OM en marquant lors de la victoire face au FC Nantes (2-0). Par la suite, le milieu de terrain a enchaîné des prestations décevantes au point de perdre la confiance de son entraîneur. Le Marocain doit à présent se contenter d’un statut de remplaçant à l’ OM, ce qui ne l’empêchera pas pour autant d’être convoqué en équipe nationale.

Alors que la trêve internationale approche à grands pas, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui,a dévoilé sa liste des 30 joueurs retenus pour les matchs amicaux contre le Brésil et le Pérou. Azzedine Ounahi en fait partie. Il s’agit donc d’un petit lot de consolation pour le jeune joueur en difficulté à l’ OM en cette partie de saison. Le jeune joueur pourra défendre les couleurs de son pays face au Brésil, le samedi 25 mars à Tanger (Maroc), et contre le Pérou, le mardi 28 mars à Madrid (Espagne).