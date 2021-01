ASSE - OL : Menacé, le derby placé sous haute surveillance

Publié le 23 janvier 2021 à 18:00

Le 122e derby qui oppose l'ASSE à l'OL, dimanche soir en clôture de la 21e journée de Ligue 1, est menacé par des supporters ultras, selon les autorités ligériennes. Ces derniers ont ainsi renforcé les mesures de sécurité autour de ce match important qui déchaîne des passions parmi les fans des deux clubs rivaux.

ASSE : les supporters de l'OL interdits à Saint-Étienne

L'ASSE avait été reçue par l’OL à Lyon le 8 novembre 2020. Ce dimanche 24 janvier, c’est au tour de l’AS Saint-Étienne de recevoir son voisin et rival, l’Olympique Lyonnais. Mais le derby retour, qui doit se dérouler sans supporters du fait de la crise sanitaire de covid-19, est menacé par les ultras du club rhodanien, selon les autorités de la Loire. Et pour prévenir tout débordement ou affrontement entre les fans des Verts et ceux des Gones, la préfecture a pris des dispositions particulières, via un arrêté. « Les renseignements reçus font état d'un déplacement des supporters de l'Olympique Lyonnais pour accompagner, notamment, le bus de l'équipe de l'Olympique Lyonnais jusqu'à l'entrée du département de la Loire », d’après l’arrêté préfectoral. « Il existe de forts risques pour que lesdits supporters entrent dans le département de la Loire et cherchent un affrontement avec les supporters de l'ASSE, et inversement », a indiqué la préfète Catherine Seguin. Prenant au sérieux la menace, elle l’a mentionné dans le communiqué. « Des attroupements et des troubles à l'ordre public sont ainsi à craindre avant, pendant et après le match ».

Huis clos, couvre-feu et arrêté préfectoral pour le derby

Il faut rappeler que le match est à huis clos, en plus du couvre-feu en vigueur à partir de 18 h dans le Forez. Cependant, la préfecture de la Loire a quand même pris un arrêté interdisant le déplacement des supporters lyonnais dans l’agglomération stéphanoise, à partir du dimanche, de 8h jusqu’à minuit. Notons que le coup d’envoi du match est prévu à 21h au stade Geoffroy-Guichard. L'ASSE est 16e avec 19 points, tandis que l'OL est 3e avec 40 points, avant leur confrontation.













Par ALEXIS