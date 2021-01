PSG Mercato : Mbappé, bonne nouvelle en provenance de Madrid

Publié le 23 janvier 2021 à 19:00

L’intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé n’est plus un secret. De plus, l’attaquant du PSG a également un faible pour la Maison Blanche où il pourrait rejoindre son compatriote Zinedine Zidane. Mais les dernières informations en provenance de la capitale espagnole ne sont guère favorables à une arrivée du Tricolore à Madrid. Ce qui est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain.

Prolongation ou départ ? le buteur du PSG prend son temps

Kylian Mbappé a donné des indices sur avenir au PSG, après la victoire sur le Montpellier HSC (4-0). Il n’a pas écarté la possibilité de prolonger son contrat au Paris SG au-delà de juin 2022. Pour l’instant, il s’est donné un temps de réflexion, afin de prendre la bonne décision et en pas avoir de regret après. « On discute avec le club, de trouver un projet. J'ai dit que j'étais en réflexion aussi », déclaré le meilleur buteur des Rouge et Bleu sur Téléfoot. Ce dernier ne s’est pas arrêté là cette déclaration. Il a expliqué pourquoi il est important pour lui de bien réfléchir avant de blinder son bail à Paris. « Je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans ces prochaines années, où je veux être dans les prochaines années. Ce n'est pas une volonté de gagner du temps, mais c'est une réflexion. Je n'ai pas envie de signer un contrat et de dire un an après : 'je veux partir'. Si je signe, c'est pour rester, c'est pour m'investir sur le long terme avec le PSG », a justifié Kylian Mbappé.

« Mbappé commence à avoir des doutes », selon AS

Vendredi, Marca avait indiqué que le Real Madrid n’a pas les moyens de recruter l’ancien joueur de l’AS Monaco, l’été prochain. Le tarif de ce dernier est évalué à 180 M€ et il perçoit un salaire colossal estimé à 21 M€ net d’impôt. De plus, il tient une proposition des Parisiens pour s’aligner sur le salaire de Neymar, soit 24 M€ net par saison, selon AS. Le quotidien sportif espagnol va plus loin et fait une révélation sur le regard actuel du N°7 du PSG sur le club madrilène. Le média croit savoir que « Kylian Mbappé commence à avoir des doutes sur le projet du Real Madrid, qui a perdu des joueurs importants ces dernières saisons et n’a pas su les remplacer ». En revanche, la source indique que le polyvalent attaquant de 22 ans est disposé à baisser son salaire pour rejoindre le Real Madrid, car il est certain de compenser le déficit « avec des contrats de publicités qu’il signerait en Espagne ». Il y a aussi le fait que le natif de Bondy « veut gagner des titres importants et il a vu qu’avec le PSG c’est difficile ».













Par ALEXIS