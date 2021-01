OM : VAR, Sanson, Milik, Villas-Boas se lâche après Monaco

Publié le 24 janvier 2021 à 07:00

L’Olympique de Marseille s’est incliné (3-1) sur la pelouse de l’AS Monaco samedi. Après cette nouvelle défaite, André Villas-Boas a distribué les points.

André Villas-Boas peste contre l’arbitrage

L’Olympique de Marseille n’y arrive plus. Samedi, l’OM a concédé une troisième défaite de suite contre l’AS Monaco (3-1). Les Marseillais ont pourtant ouvert le score par Nemanja Radonjic (12e). Ils se sont faits rejoindre au score au retour des vestiaires après l’égalisation de Guillermo Maripan (47e). Le club phocéen a rendu les armes en fin de rencontre suite aux réalisations d’Aurélien Tchouaméni (75e) et Stevan Jovetic (90e+1). Pour André Villas-Boas, l’arbitre de la partie n’a pas été à la hauteur du rendez-vous. « On a eu un arbitre qui n’était pas expérimenté au VAR. On sort aussi d’ici avec trois joueurs suspendus [Balerdi, Khaoui, Gueye] », a déploré l’entraîneur marseillais interrogé par L’Équipe.

Un OM amoindri contre l’AS Monaco ?

Le technicien portugais a également regretté quelques absences contre l’AS Monaco. Il a notamment exprimé son embarras suite au transfert de Morgan Sanson à Aston Villa. « Mais on a eu de mauvaises nouvelles dès le matin avec l’absence de Rongier [blessé au tendon d’Achille] et la perte de Morgan Sanson […] Je lui ai demandé s’il avait la tête pour jouer. Il m’a dit que c’était difficile pour lui. Il a donc quitté le rassemblement dès le matin pour partir à Aston Villa. On a souffert au milieu avec les autres absences dont celle de Bouba [Kamara] », s’est lamenté André Villas-Boas. De même, le coach de l’Olympique de Marseille s’est prononcé sur la première de sa recrue Arkadiusz Milik. Le Portugais estime qu’il faudra encore « une semaine de travail pour le remettre en condition physique ». Pour sa prochaine sortie, l’OM (6e) recevra le Stade rennais (5e) à l’Orange Vélodrome.













Par Ange A.