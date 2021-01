ASSE - OL : L’AS Saint-Etienne réussit bien à Rudi Garcia

Publié le 22 janvier 2021 à 15:50

Ce dimanche (21h), se disputera le 122e derby entre l'ASSE et l’Olympique Lyonnais en Ligue 1. L'occasion de revenir en chiffres, sur les rencontres passées entre ces deux équipes, et de faire le point sur leur état de forme.

L'ASSE mal au point en Ligue 1

L'AS Saint-Etienne pointe à la 16e place en championnat de Ligue 1. La saison des Verts est compliquée par les nombreuses absences dues aux blessures et au Covid-19, avec la présence d'un cluster important au club. Claude Puel qui lui même avait été testé positif le 16 janvier, souhaitait un report du match. Il devra pourtant bien disputer le derby et composer avec ce handicap. Concernant la préparation du match, il s'était montré résigné : "Je vais suivre cette semaine comme j’ai suivi le match à Strasbourg. Même cloitré, en isolement, je suis en connexion continue avec mon staff et les dirigeants du club pour donner les meilleures réponses. Les échanges sont constants notamment sur la programmation, le contenu et le débriefing des séances. C’est un casse-tête quotidien mais il faut s’adapter", a-t-il déclaré au cours d'un entretien pour le site officiel du club.

Eclaircie cependant dans le nuage vert, certains joueurs devraient revenir ce dimanche. Notamment Bouanga, Youssouf, Abi et Kolodziejczak. Romain Hamouma devrait lui aussi faire partie du groupe. Une bonne nouvelle pour l'ASSE, le joueur est souvent en réussite face aux Lyonnais, avec 5 buts contre l’Olympique Lyonnais, dont quatre avec l’AS Saint-Etienne. Un autre chiffre qui pourrait conforter les Verts sur leurs chances : l'ASSE est invaincu lors de ses 4 dernières réceptions en Ligue 1. Le chaudron réussit bien aux Stéphanois, même si les circonstances actuelles les privent de leur public.

ASSE - OL : Rudi Garcia en réussite face aux Verts

L'OL de Rudi Garcia affiche une meilleure forme que son adversaire du dimanche. L’OL est invaincu lors de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1 (5 victoires, 3 nuls). Les Lyonnais occupent la troisième place du championnat et comptent des joueurs en grande forme. Notamment Memphis Depay qui est impliqué sur 16 buts (11 buts, 5 passes décisives) en Ligue 1 avec l'Olympique lyonnais. Rudi Garcia de son côté a été souvent en réussite face aux Stéphanois. Il affiche un bilan positif avec 12 victoires contre l'ASSE en tant qu’entraîneur. L'OL qui subit une forte concurrence en Ligue 1, a perdu son dernier match contre toute attente, face à Metz. Les Lyonnais devront repartir avec les trois points pour espérer rester dans la course au podium.













Par Hind