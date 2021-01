OL : Le spleen de Rudi Garcia après la défaite contre Metz

Publié le 18 janvier 2021 à 02:00

L’Olympique lyonnais a concédé une défaite surprise dimanche à domicile contre le FC Metz. Rudi Garcia n’a pas caché son amertume après cette deuxième défaite de la saison pour Lyon.

Fin de la série d’invincibilité de l’OL

Leader du championnat au terme de la phase aller, l’Olympique lyonnais vient de perdre son fauteuil à l’amorce de la deuxième moitié de saison. Dimanche, l’OL s’est incliné au Groupama Stadium (0-1) contre le FC Metz. Suite à ce revers inattendu, Lyon termine la 20e journée de Ligue 1 à la 3e place. Le club rhodanien s’est fait doubler par Paris et Lille, vainqueurs respectifs d’Angers et Reims. Grâce à son succès, le FC Metz met fin à la série d’invincibilité des hommes de Rudi Garcia. Les Gones restaient sur une série de 16 matchs sans défaite en Ligue 1. Ils ne s’étaient plus inclinés depuis leur déplacement à La Mosson (2-1) contre le Montpellier Hérault.

Rudi Garcia amer après Metz

Entraîneur de l’Olympique lyonnais, Rudi Garcia a fait part de sa frustration après la rencontre. Le technicien lyonnais pointe le manque d’efficacité des siens contre les Grenats. « C’est une défaite au goût amer. Mais on ne peut s’en prendre qu’à nous-même, on peut faire un peu mieux. Quand on essaye de marquer 22 fois et qu’on ne cadre que 20% de nos tirs », a déploré le coach de l’OL en conférence de presse. Ce dernier n’a pas manqué de pousser un coup de gueule contre l’arbitrage. Il ne comprend pas pourquoi le but de Karl Toko Ekambi a été refusé. « On pensait avoir fait le plus dur contre une équipe athlétique. On ouvre le score avec Karl, mais le but a été annulé de manière incompréhensible […] Le but c’est juste incompréhensible pour moi. Chacun a son avis. Celui du corps arbitral a été différent. Donc on va respecter ça. Ce n’est pas qu’à cause de ça qu’on perd le match », a lâché Garcia. Ses poulains devront se montrer plus adroits lors de leur prochaine sortie. Ils se rendront sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne pour le derby.













Par Ange A.