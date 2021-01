OL : Pour le derby, Kadewere veut refaire le coup à l’ASSE

Publié le 22 janvier 2021 à 17:35

L'OL ne pourra pas compter sur Lucas Paqueta lors du derby contre l'ASSE, dimanche. Le milieu de terrain brésilien est suspendu. En revanche, Tino Kadewere sera dans le groupe de Rudi Garcia. Il s'agit de l'auteur des deux buts lyonnais contre l'AS Saint-Étienne, lors du match aller entre les deux clubs ennemis. Et il promet de faire mal encore aux Verts.

OL : Kadewere espère son 1er but en 2021 contre l'ASSE

Auteur d’un doublé lors du derby aller entre l'OL et l’ASSE (2-1), Tino Kadewere a évoqué le match retour, en conférence de presse, ce vendredi. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais rêve d’un autre doublé, ce dimanche, lors du derby retour, à Geoffroy Guichard. En tout cas, il espère marquer son ou ses premiers buts en 2021 contre l’AS Saint-Étienne. « Je veux ouvrir mon compteur de buts en 2021 », a prévenu l’attaquant zimbabwéen des Gones. « Je peux vous assurer que je n’ai pas perdu ma confiance. J’ai du temps de jeu. Je ne me laisse pas déconcentrer. Les buts viendront naturellement », a-t-il poursuivi. « Cela m’a donné beaucoup de confiance. Ça a boosté ma compréhension et mon sentiment d’appartenance au club. Je savais que c’était un match très important pour le club et les supporters. Les gens me parlaient tout le temps du derby. Ce match était constamment dans ma tête et c’est pour cela que j’en ai rêvé ».

L'Olympique Lyonnais veut passer devant l'AS Saint-Étienne

Avant cette 122e confrontation, les clubs rivaux sont à égalité, soit 44 victoires chacun et 33 matchs nuls. Dimanche, le vainqueur passera donc devant son ennemi. « On sait qu’il y a une égalité parfaite dans le bilan des derbies. Il faut gagner pour passer devant eux. C’est un élément à prendre en considération parmi d’autres. On veut rentrer dans l’histoire et rendre fier tout le monde... Ce sera un match difficile. On doit gagner pour les supporters, car ils ne seront pas là. On doit le faire pour eux », a déclaré Tino Kadewere.

L’avant-centre recruter au Havre AC avait été le meilleur buteur de la Ligue 2, avec 19 buts en 23 matchs disputés, avant son arrivée à l'OL l’été dernier. Sous les ordres de Rudi Garcia, il a joué 19 matchs et a été titulaire 15 fois. Le N°11 de l'OL a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives. Cependant, il n'a pas encore marqué de but en 2021.













Par ALEXIS