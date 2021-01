Stade rennais : Stéphan lucide après la défaite contre Lille

Publié le 25 janvier 2021 à 06:30

Le Stade rennais s’est incliné sur le plus petit des scores dimanche au Roazhon Park contre le Lille OSC. Julien Stéphan s’est livré suite à la contreperformance des siens à domicile.

Le Stade rennais rechute contre le Lille OSC

Victorieux du Stade brestois lors de la dernière journée, le Stade rennais espérait enchaîner contre le Lille OSC. Seulement, les hommes de Julien Stéphan ont été battus au Roazhon Park (0-1) par le LOSC. Une réalisation de Jonathan David (16e) a suffi aux visiteurs pour battre Rennes. Suite à ce revers, le SRFC rate l’occasion de creuser l’écart avec Marseille et de se rapprocher de Monaco au classement. Les Rouge et Noir occupent toujours le 5e rang et comptent quatre points d’avance sur Marseille. Après la rencontre, Julien Stéphan a relevé les carences de son équipe. Pour le coach rennais, ses joueurs ont manqué d’allant offensif. « On a été trop timides, trop timorés dans le jeu, avec des approximations et pas assez de jeu vers l’avant […] Si les Lillois l’ont emporté, c’est qu’ils méritaient de l’emporter », a déclaré le technicien breton cité par L’Équipe.

Pas de polémique avant Marseille

Contrairement à Clément Grenier, Julien Stéphan refuse de s’en prendre à l’arbitrage. « J’ai pas l’habitude de parler de l’arbitrage et je ne le ferais pas. Je ne suis pas sur le terrain, donc je n’en parlerais pas », a-t-il indiqué. Le coach du Stade rennais préfère se concentrer sur le prochain choc qui attend ses poulains. Samedi, ils se déplaceront à l’Orange Vélodrome pour défier l’Olympique de Marseille, un concurrent direct dans la course à l’Europe. « Il reste encore beaucoup de matches, beaucoup de points à distribuer […] On va récupérer et préparer le match de Marseille », a déclaré Stéphan.













Par Ange A.